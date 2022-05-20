Российские бизнесмены вылетели из топ-10 британских богачей

Позиции российских бизнесменов в рейтинге самых богатых людей Великобритании ухудшились в связи с введением персональных санкций. Алишер Усманов и Роман Абрамович лишились мест в топ-10, по версии The Sunday Times.

Основатель холдинга USM Алишер Усманов с шестой строки ежегодного рейтинга спустился на 11-ю. По данным издания, его состояние уменьшилось до $12,5 млрд (на $4,25 млрд). Роман Абрамович после продажи «Челси» сменил восьмое место на 28-е с оставшейся половиной состояния – $7,5 млрд.

Состояние совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана теперь составляет $10,25 млрд. Вместо 11-й позиции бизнесмен оказался на 19-й. Бывший член совета директоров Альфа-банка Герман Хан с супругой располагают состоянием в $7,25 млрд и 29-м местом в рейтинге. Год назад они стояли на девять позиций выше.

Издание посчитало, что состояние экс-акционера Альфа-банка Алексея Кузьмичева в $5,1 млрд позволяет ему занять 45-ю строку рейтинга, потеряв 11 позиций.

The Sunday Times составляет рейтинг богачей каждый год и включает в него британцев и иностранцев, проживающих в Великобритании и связавших с ней свой бизнес.

Напомним, за первый квартал совокупное состояние богатейших россиян уменьшилось на 50,1 млрд долларов, по данным Bloomberg Billionaires Index. На 1 апреля их общее богатство насчитывало 299,47 млрд долларов.

Лондон, Наталья Рязанова

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