Российские богачи обеднели на 50 млрд долларов

Совокупное состояние богатейших россиян с начала года снизилось на 50,1 млрд долларов. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI). Список включает в себя 500 богатейших людей мира, в него входят 22 гражданина России. По состоянию на 1 апреля их капиталы составляют 299,47 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Самый богатый на данный момент россиянин – один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Он владеет имуществом на 29,4 млрд долларов, с начала года его капиталы сократились на 1,47 млрд. Второе место в рейтинге занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, который потерял 4,9 млрд и теперь обладает состоянием в 27,5 млрд. Замыкает тройку лидеров основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние уменьшилось на 5,7 млрд долларов, до 23,1 млрд.

В пятерке лидеров оказались бенефициар НЛМК Владимир Лисин (-4,97 млрд, до 23 млрд долларов) и Алишер Усманов (-1,5 млрд, до 19,8 млрд). Затем идет бывший основной бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, который вышел из числа совладельцев с 9 марта после попадания под санкции ЕС (-152 млн, до 17,6 млрд).

На седьмом месте основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг (-1,42 млрд, до 17,1 млрд). Восьмую строчку занимает Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре» (-6,03 млрд, до 16,4 млрд). Замыкают топ-10 богатейших людей России Роман Абрамович (-3,6 млрд, до 14,4 млрд) и Сулейман Керимов (-884 млн, до 14,3 млрд).

Наибольше потери понес совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, чье состояние уменьшилось на 17,4 млрд долларов. Таким образом, бизнесмен стал беднее в четыре раза. Алекперов с состоянием в 5,36 млрд долларов стал самым бедным россиянином в рейтинге BBI.

Москва, Зоя Осколкова

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