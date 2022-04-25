Власти Украины пытаются получить замороженные Западом российские активы

Власти Украины надеются получить в распоряжение замороженные российские активы. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Как уже сообщал «Новый День», в конце февраля США, Канада и ЕС заблокировали активы и резервы российского Центробанка на 300 млрд долларов. Теперь эти деньги хочет получить Украина.

По словам Шмыгаля, сейчас Киев обсуждает с Вашингтоном вопрос использования этих средств для финансовой помощи Украине, которой нужно в месяц около 5 млрд долларов.

Киев, Платон Ефимчук

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