Черногория арестовала 44 объекта недвижимости россиян

МВД Черногории опубликовало список россиян, чьи активы были заморожены в соответствии с санкциями Евросоюза. 34 гражданина РФ не смогут распоряжаться своей недвижимостью в Черногории, где арестовали 44 объекта.
Власти Черногории объявили о полной поддержке шестого пакета антироссийских санкций, принятого ЕС. В рамках санкционной политики под арест попали 44 здания в приморских поселках на Адриатике и северной части страны на Жабляке, передает портал Vijesti.
Споры о том, поддерживать ли санкции ЕС против России едва не раскололи кабмин Черногории. В начале апреля правительство страны утвердило присоединение к антироссийским санкциям.
Россия включила Черногорию в список недружественных стран. Белоруссия также внесла эту балканскую страну в «черный список».
Подгорица, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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