Черногория арестовала 44 объекта недвижимости россиян

МВД Черногории опубликовало список россиян, чьи активы были заморожены в соответствии с санкциями Евросоюза. 34 гражданина РФ не смогут распоряжаться своей недвижимостью в Черногории, где арестовали 44 объекта.

Власти Черногории объявили о полной поддержке шестого пакета антироссийских санкций, принятого ЕС. В рамках санкционной политики под арест попали 44 здания в приморских поселках на Адриатике и северной части страны на Жабляке, передает портал Vijesti.

Споры о том, поддерживать ли санкции ЕС против России едва не раскололи кабмин Черногории. В начале апреля правительство страны утвердило присоединение к антироссийским санкциям.

Россия включила Черногорию в список недружественных стран. Белоруссия также внесла эту балканскую страну в «черный список».

Подгорица, Наталья Рязанова

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