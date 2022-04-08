Черногория поддержала антироссийские санкции ЕС

Правительство Черногории утвердило решение о присоединении к санкциям Евросоюза против России. Об этом сообщил и.о. вице-премьера Дритан Абазович, который провел заседание в отсутствии главы кабинета министров.

«Принят пакет антироссийских санкций», – цитирует его заявление «Балканист.ру».

Издание отмечает, что кабинет министров Черногории несколько раз откладывал решение об антироссийских санкциях из-за существующих разногласий. И.о. премьер-министра страны Здравко Кривокапич ранее настаивал, что это сфера обязанностей министерства иностранных дел. При этом несколько министров отказывались поддержать рестрикции против РФ.

Напомним, Черногория включена в список недружественных России государств. Сегодня Белоруссия внесла эту балканскую страну в собственный аналогичный «черный список».

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»