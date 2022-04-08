российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 8 апреля 2022, 16:20 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Черногория поддержала антироссийские санкции ЕС

Фото: pixabay.com

Правительство Черногории утвердило решение о присоединении к санкциям Евросоюза против России. Об этом сообщил и.о. вице-премьера Дритан Абазович, который провел заседание в отсутствии главы кабинета министров.

«Принят пакет антироссийских санкций», – цитирует его заявление «Балканист.ру».

Издание отмечает, что кабинет министров Черногории несколько раз откладывал решение об антироссийских санкциях из-за существующих разногласий. И.о. премьер-министра страны Здравко Кривокапич ранее настаивал, что это сфера обязанностей министерства иностранных дел. При этом несколько министров отказывались поддержать рестрикции против РФ.

Напомним, Черногория включена в список недружественных России государств. Сегодня Белоруссия внесла эту балканскую страну в собственный аналогичный «черный список».

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

Acer объявила о приостановке бизнеса в России / Финляндия прекратила отправку писем и посылок в Россию / Евросоюз принял пятый антироссийский санкционный пакет / Япония выдворяет восемь российских дипломатов / На Мальдивах нашли яхты попавших под санкции российских богачей / СМИ: Япония готовится выслать российских дипломатов / Германия планирует отказаться от угля из России за четыре месяца / США отменили часть санкций против России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Балканы, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Санкции против России,