«У оппозиции нет ни ресурса, ни желания»: жесткая конкуренция на выборах-2022 возможна лишь в отдельных регионах

У российских оппозиционных партий нет ни ресурсов, ни желания для победы на предстоящих в сентябре выборах разных уровней. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

При этом, по его оценке, прогнозы о повсеместной победе «Единой России» могут не сбыться, так как избиратели на местах разделяют свои локальные проблемы и тему патриотизма в связке со специальной военной операцией (СВО).

«Не уверен, что СВО – главная тема избирательной кампании. Это федеральная тема и большинство участников губернаторских, городских и прочих выборов посчитали, что это будет наименее затратно просто использовать тему патриотизма. То есть прильнуть каким-то образом к теме СВО и на ней как бы проехаться. Но сейчас все соцопросы показывают, что люди разделяют эти повестки. Если они выбирают региональных депутатов или губернаторов, они хотят от них слышать о решении их локальных проблем. И такие вещи, как шефство над регионами, воспринимаются позитивно с одной стороны, как помощь этим территориям, но в части того, например, что часть средств перекидывается туда (на СВО), воспринимается не всегда однозначно. Поэтому я бы не сказал, что тема СВО доминирующая, и вот прямо на ней победит именно «Единая Россия», – пояснил Гращенков.

Политолог обратил внимание, что локальные проблемы на местах никуда не делись и по-прежнему сохраняют свою актуальность. «ЖКХ, дороги, инфраструктура. Сейчас к ним прибавилась социально-экономическая напряженность, людей увольняют, снижают зарплаты, многие не могут поехать в отпуск и так далее. Эти темы волнуют», – констатировал он.

«Раньше эти темы, в основном, озвучивала КПРФ. Сейчас КПРФ как раз из-за СВО в теме патриотизма, «Справедливая Россия – За правду» тоже. ЛДПР после (смерти лидера партии Владимира) Жириновского сильно просела. Тему стараются окучивать «Новые люди», но пока не во всех регионах и не слишком громко получается это делать. Поэтому пока действительно такое затишье и народ в основном поляризуется вокруг «Единой России» просто как вокруг власти, считая, что она должна как-то их поддержать», – считает эксперт.

При этом Гращенков полагает, что при общей апатии оппозиции конкурентная борьба на выборах в сентябре может развернуться лишь в нескольких регионах. «Очевидно у оппозиции просто нет ни ресурса, ни желания где-то серьезно побеждать – какие-то отдельные регионы, где может быть какая-то конкуренция. Например, за городскую думу Ярославской области. Может быть подготовка к выборам в гордуму Екатеринбурга сейчас – там в 2023 году выборы. В Марий Эл – губернаторские выборы. На Дальнем Востоке, в Приморье, Хабаровске интересные кампании будут, достаточно протестные. В Бурятии, возможно, протестная кампания и КПРФ, и «Новых людей», не губернаторская, но тоже с точки зрения подготовки к выборам в Хурал в следующем году», – прогнозирует он.

«Муниципальная кампания в Москве безусловно будет одной из ярких. Кроме этого могут быть протестные кампании в Удмуртии, Кировской области – там низкие рейтинги власти. И в Карелии, где сейчас уже зарегистрировалось больше всего кандидатов на губернаторский пост, тоже может быть достаточно интересная кампания», – заключил Гращенков.

Единый день голосования в этом году пройдет 11 сентября. В 15 регионах пройдут выборы высших должностных лиц, в шести – депутатов законодательных собраний. Запланированы также муниципальные выборы в Москве, в представительные органы 11-ти административных центров и в органы местного самоуправления различного уровня.

Москва, Мария Соколова

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