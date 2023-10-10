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Вторник, 10 октября 2023, 10:24 мск

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«Единая Россия» забрала все руководящие посты в Екатеринбургской думе

В Екатеринбургской думе определились составы постоянных депутатских комиссий и их руководители. Все руководящие посты заняли депутаты из фракции «Единой России». Решение было принято единогласно.

В комиссии по бюджету председателем назначена Елена Бондаренко.

Комиссию по муниципальной собственности возглавил Алексей Шестаков.

В комиссии по экономическому развитию и инвестициям руководителем избран Артур Зиганшин.

Председателем комиссии по городскому хозяйству остался Александр Колесников.

В комиссии по социальной защите и здравоохранению руководящий пост занял Станислав Киселев.

Комиссию по образованию и молодежной политике возглавил Владислав Овчинников.

Должность председателя комиссии по местному самоуправлению получил Дмитрий Сергин.

Руководителем комиссии по безопасности стал Игорь Володин.

Напомним, в Екатеринбургской думе по-прежнему нет спикера. На должность претендует представительница «Единой России» Анна Гурарий. Сегодня на заседании депутаты во второй раз отложили вопрос.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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