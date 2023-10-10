«Единая Россия» забрала все руководящие посты в Екатеринбургской думе

В Екатеринбургской думе определились составы постоянных депутатских комиссий и их руководители. Все руководящие посты заняли депутаты из фракции «Единой России». Решение было принято единогласно.
В комиссии по бюджету председателем назначена Елена Бондаренко.
Комиссию по муниципальной собственности возглавил Алексей Шестаков.
В комиссии по экономическому развитию и инвестициям руководителем избран Артур Зиганшин.
Председателем комиссии по городскому хозяйству остался Александр Колесников.
В комиссии по социальной защите и здравоохранению руководящий пост занял Станислав Киселев.
Комиссию по образованию и молодежной политике возглавил Владислав Овчинников.
Должность председателя комиссии по местному самоуправлению получил Дмитрий Сергин.
Руководителем комиссии по безопасности стал Игорь Володин.
Напомним, в Екатеринбургской думе по-прежнему нет спикера. На должность претендует представительница «Единой России» Анна Гурарий. Сегодня на заседании депутаты во второй раз отложили вопрос.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
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