Официально: «Единая Россия» поддержала выдвижение Анны Гурарий на пост спикера ЕГД

«Единая Россия» выдвинет на пост председателя Екатеринбургской гордумы директора департамента социологии УрФУ Анну Гурарий. Такое решение сегодня принято партией официально.

«В Свердловском региональном отделении партии состоялся президиум регионального политсовета, на котором была поддержана кандидатура на должность председателя Екатеринбургской городской Думы. В результате тайного голосования единогласно была избрана кандидатура Анны Гурарий», – сообщает пресс-служба регионального исполкома ЕР.

Напомним, накануне депутаты ЕГД отложили избрание спикера по требованию «Единой России». Руководитель партийной фракции Алексей Вихарев пояснил «Новому Дню», что необходимо пройти «некоторые политические консультации, а это требует определенного времени». Имя кандидата он не назвал. По неофициальным данным, согласование кандидатуры Анны Гурарий проходило в администрации президента РФ. Голосование в гордуме должно состояться в пятницу, 13 октября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»