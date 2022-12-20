Аккаунты-призраки, агитплощадка или тихая гавань – как депутаты ЕГД ведут соцсети

До выборов нового состава Екатеринбургской думы остается всего девять месяцев. Важное место в избирательной кампании займут социальные сети. «Новый День» изучил странички 35 депутатов ЕГД в «ВКонтакте» и «Одноклассниках» и выяснил, как народные избранники ими пользуются.

Образцово-показательные страницы

Примерно треть состава Екатеринбургской думы прилежно ведут социальные сети: регулярно публикуют новости о депутатской работе, встречах с избирателями и общественных проектах. Лидером стал Алексей Вихарев, у него 9698 подписчиков в «ВКонтакте», 5955 – в «Одноклассниках» и 2049 – в телеграм-канале. У депутата образцовая лента новостей – ежедневные публикации, фотографии, смайлики.

Исключительно для рабочих целей соцсети используют Александр Колесников, Михаил Вечкензин, Дмитрий Сергин, Дмитрий Николаев и Владимир Стругов. Они придерживаются официального стиля и редко рассказывают подписчикам о своей недепутатской жизни. Причем Стругов оказался намного популярнее в «Одноклассниках», где у него 5999 друзей. Алексей Мещеряков старается быть чуть проще и среди «рабочих» постов публикует много спортивных фотографий, а летом хвастался, что взял двух котят из приюта.

У председателя думы Игоря Володина в ВК есть группа в честь себя: «Игорь Володин. Человек реальных дел». В ней 1682 подписчиков и лента новостей о рабочих буднях в думе. В том же «ВКонтакте» можно найти еще и группу недоброжелателей спикера с названием «Игорь Володин. Человек нереальных дел» (430 подписчиков), но она не обновлялась с 2020 года. В «Одноклассниках» у Володина тоже есть страничка, но абсолютно пустая, на нее подписано 206 человек. Спикер также пользуется телеграм-каналом, где, по всей видимости, и отводит душу – там есть публикации о его спортивных победах и увлечениях. На канал Володина подписано около 200 человек.

Личные и партийные блоги

Тимофей Жуков активно вел соцсети, но в конце ноября отправился добровольцем в зону СВО и с тех пор не выходит в онлайн. До этого он рассказывал в ВК о своих поездках, встречах с единомышленниками и регулярно публиковал фотографии с утренних пробежек. По содержанию аккаунта сложно догадаться, что Жуков является депутатом.

Сопредседатель свердловского ОНФ Анастасия Немец в соцсетях в основном рассказывает о различных благотворительных проектах, немного реже – о работе в общественной приемной и заседаниях думы. Причем общественница более популярна в «Одноклассниках», там у нее 2769 друзей, а в ВК – 1866 подписчиков.

Константин Киселев любит писать в ВК длинные посты «по пунктам». Так он описывает и думские заседания, и личные переживания по разным поводам. Сообщения депутата дублируются в «Одноклассниках», также по ленте заметно, что Киселев часто ставит «классы» оппозиционным публикациям.

Самый молодой депутат гордумы Андрей Пирожков имеет приличное число подписчиков в ВК – 3288 человек, но почти забросил аккаунт. Последний его пост от 26 февраля посвящен спецоперации на Украине. В прошлом году депутат рассказывал о своем опыте вакцинации «Спутником», ругал либеральные митинги и шутил насчет вступления в ряды «Единой России» (Пирожков избирался в думу от КПРФ, но поссорился с партийцами). В «Одноклассниках» депутат предлагал подписчикам ознакомиться со статьей Путина о российско-украинских отношениях, опубликованной в июле 2021 года.

Соцсети коммунистов Романа Ступникова и Виктории Ивачевой выглядят как агитка КПРФ – в ленте бессчетное количество партийных новостей и фотографий. При этом страница Ступникова в ВК очень популярна, у депутата почти 9 тысяч подписчиков. Еще один коммунист, Руслан Камалетдинов использует аккаунт в ВК (5180 подписчиков) как рекламу собственной юридической практики. У него есть личная страница в «Одноклассниках», но там всего 26 друзей, а последние обновления были в 2020 году.

У депутата Алексея Холодарева, которого летом задержали и оштрафовали за «дискредитацию ВС РФ», в ВК редкие посты, не связанные с работой в думе. В последнее время в аккаунте Холодарева оставляют сообщения как единомышленники, выражающие ему поддержку, так и яростные ненавистники. Страничку в «Одноклассниках» депутат почти не ведет, но постоянно ставит «классы» публикациям Олега Шеина, вице-президента Конфедерации труда России и бывшего депутата Госдумы от «Справедливой России».

Соцсети под выборы

Некоторые депутаты пользуются социальными сетями только для агитации. Например, Татьяна Вяткина и Александра Журавлева зарегистрировали профили в ВК в феврале 2022 года – накануне довыборов. Обе прошли в думу и сейчас ведут странички в скучно-официозном стиле: депутатские приемы, школьные мероприятия, поздравления с праздниками.

Аналогично использовали аккаунты в «ВКонтакте» Виталий Чачин и Антон Швалев. Только Швалев забросил соцсети еще в 2020 году, а Чачин продолжает регулярно публиковать новости о себе, чем и удерживает более тысячи подписчиков.

Павел Пустозеров хранит профиль в ВК исключительно для поздравлений со всевозможными праздниками. Каждая такая публикация иллюстрируется фотографией депутата, который почему-то никогда не улыбается.

Аккаунты-призраки

У депутата Сергея Воронина личная страница в ВК обновлялась в мае, последний пост – поздравление с Днем пограничника. Наполнение страницы за прошлые годы – перепосты тренировок из качалки, армейских новостей и проектов патриотического воспитания.

Александр Караваев забросил свои соцсети еще в 2018 году. В ВК у него 290 подписчиков, причем последняя публикация – это жалоба от другого пользователя. В «Одноклассниках» на странице депутата много семейных фотографий, поскольку его отмечает супруга.

У некоторых депутатов абсолютно пустые аккаунты в «ВКонтакте». Например, Виктор Тестов, Любовь Боркова и Надежда Воробьева опубликовали только портретные фотографии, на троих у них набралось десять подписчиков. Впрочем, вице-спикер Тестов ведет еще и телеграм-канал, который читают чуть более ста человек. Депутат Владимир Козлов оставил в ВК всего две фотографии, но получил кучу лайков, что неудивительно, так как у него более тысячи подписчиков. Правда, читатели больше хвалят его как стоматолога, а не как депутата.

У Иры Овчинниковой нашлась страница в «Одноклассниках», где она отмечена на семейных фотографиях. Лента не обновлялась с 2020 года. В аккаунте депутата закралась забавная ошибка – год рождения Овчинниковой указан как 1900, поэтому соцсеть автоматически выдает возраст 122 года, что не вяжется с жизнерадостной аватаркой главы фракции «Единой России» в городской думе. Виктор Сомиков тоже зарегистрирован в ОК, но у него пустой профиль.

А вот Елена Бондаренко, Сергей Боярский, Антон Гусев, Владимир Крицкий, Михаил Матвеев и Сергей Шадрин, по всей видимости, обходятся без страниц в соцсетях. Либо научились их тщательно скрывать.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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