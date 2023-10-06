На следующей неделе определится руководящий состав Екатеринбургской думы

Во вторник, 10 октября, Екатеринбургская городская дума соберется на свое второе заседание. В проекте повестки – всего несколько вопросов, но каждый из них исключительно важен для дальнейшего функционирования думы. Первым же вопросом стоит избрание председателя ЕГД. Докладчиком указан и.о. председателя Михаил Матвеев.

Как уже сообщал «Новый День», на первом заседании 19 сентября депутаты избрали первого вице-спикера – им стал Михаил Матвеев. Должность второго заместителя впервые появилась в думе, и это место занял Илья Бондарев. Обе кандидатуры были выдвинуты от «Единой России» и поддержаны абсолютным большинством голосов. Вопрос об избрании председателя ЕГД отложили. Впрочем, имя кандидата от «Единой России» уже известно – это Анна Гурарий, которую поддержали и губернатор Евгений Куйвашев, и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

После избрания спикера городские депутаты разобьются по профильным комиссиям и выберут председателя каждой из них.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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