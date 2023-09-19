Назначение спикера ЕГД отложили из-за консультаций

Руководитель фракции «Единой России» в Екатеринбургской думе Алексей Вихарев объяснил, почему партия настояла на переносе вопроса об избрании председателя ЕГД.

«Необходимо пройти консультации, получить необходимые допуски к выдвижению. К назначению спикера Екатеринбургской думы мы вернемся чуть позже. Возможно, это будет следующее заседание, возможно – внеочередное заседание. Если говорить о фракции «Единой России», то в большей степени мы обсуждаем только одну кандидатуру на должность спикера из состава партии. Имя кандидата – это пока секретная информация», – заявил Вихарев журналистам. Впрочем, имя кандидата от «Единой России» уже известно – это Анна Гурарий, которую поддержали и губернатор Евгений Куйвашев, и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, сегодня на первом заседании думы депутаты избрали первого вице-спикера – им стал Михаил Матвеев. Должность второго заместителя впервые появилась в думе, и это место занял Илья Бондарев. Обе кандидатуры были выдвинуты от «Единой России» и поддержаны абсолютным большинством голосов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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