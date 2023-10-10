Екатеринбургская дума вновь осталась без спикера

Екатеринбургская дума спустя месяц после избрания остается без спикера. Сегодня на заседании депутаты во второй раз отложили вопрос об избрании председателя думы. На этом настояла фракция «Единой России».

Напомним, единственным кандидатом от ЕР является директор департамента политологии и социологии УрФУ Анна Гурарий. Ранее руководитель партийной фракции Алексей Вихарев заявлял, что вопрос об избрании спикера Екатеринбургской думы требует дополнительных согласований.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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