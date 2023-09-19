Сегодня городская дума Екатеринбурга решила перенести на следующее заседание избрание своего председателя, место которого, как говорят, может достаться директору института социологии и политологии УрФУ Анне Гурарий. Политтехнолог Илья Ананьев рассуждает о политических перспективах Анны в своей авторской колонке.
«Политическая повестка Екатеринбурга со спикером Анной Гурарий – это не отсутствие осторожности в первых попытках делать серьезные шаги менеджмента госвертикали у умной, но уже популярной в студенческой среде декана и, как свершившийся факт – депутата мегаполиса.
Возможная ошибка кроется в покровителях кандидата на спикерство гордумы, которые взяв за основу уверенную монополию владения политическим полем непростого Екатеринбурга, методом «холодного душа» завели дерзко, скажем так , нетипичного для истории города спикера гордумы.
«Город» – больная и обожженная сильной историей политики Екатеринбурга «страна в стране». Здесь ломали «зубы» все губернаторы Свердловской области – Россель, Мишарин, Куйвашев. А на их фоне «закалялась» и становилась «вечной» команда Аркадия Чернецкого, уважаемого главы Екатеринбурга.
Анна достойна аплодисментов, но надо признать, вход в политику Екатеринбурга для милого и ещё неиспорченного кабинетами человека, мог бы быть другим, щадящим без стресса для неё и других элит.
1. Работа в резиденции губернатора Евгения Куйвашева и шаг через неё в город.
2. Депутатство без запроса на спикерство хотя бы несколько лет в городской Думе.
3. Возможность внепланово избраться в областном Заксобрании, используя переговоры размена через губернатора. Это площадка менее токсична политически, чем думская в Екатеринбурге.
4. Пост GR-щика в большой бизнес-корпорации. Ходить далеко не надо – это структуры Дмитрия Пумпянского «ТМК» и «Синара».
Все эти варианты дали бы обрасти Ане связкой «противоядий» к екатеринбургской политике и её акторам, выстроили понимание горизонтали связей и групп влияния, научили говорить и находить с ними общий язык.
Не думаю, что Екатеринбург и все его «игроки» легко дадут дорогу Анне в кресло спикера. В любом случае – поступок декана УРФУ сильный и заслуживающий уважения в мужском «цехе» пестрой политики Екатеринбурга».
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