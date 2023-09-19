«Вход в политику Екатеринбурга для милой и неиспорченной кабинетами Анны мог быть другим» Авторская колонка политтехнолога Илья Ананьева

Сегодня городская дума Екатеринбурга решила перенести на следующее заседание избрание своего председателя, место которого, как говорят, может достаться директору института социологии и политологии УрФУ Анне Гурарий. Политтехнолог Илья Ананьев рассуждает о политических перспективах Анны в своей авторской колонке.

«Политическая повестка Екатеринбурга со спикером Анной Гурарий – это не отсутствие осторожности в первых попытках делать серьезные шаги менеджмента госвертикали у умной, но уже популярной в студенческой среде декана и, как свершившийся факт – депутата мегаполиса.

Возможная ошибка кроется в покровителях кандидата на спикерство гордумы, которые взяв за основу уверенную монополию владения политическим полем непростого Екатеринбурга, методом «холодного душа» завели дерзко, скажем так , нетипичного для истории города спикера гордумы.

«Город» – больная и обожженная сильной историей политики Екатеринбурга «страна в стране». Здесь ломали «зубы» все губернаторы Свердловской области – Россель, Мишарин, Куйвашев. А на их фоне «закалялась» и становилась «вечной» команда Аркадия Чернецкого, уважаемого главы Екатеринбурга.

Анна достойна аплодисментов, но надо признать, вход в политику Екатеринбурга для милого и ещё неиспорченного кабинетами человека, мог бы быть другим, щадящим без стресса для неё и других элит.

1. Работа в резиденции губернатора Евгения Куйвашева и шаг через неё в город.

2. Депутатство без запроса на спикерство хотя бы несколько лет в городской Думе.

3. Возможность внепланово избраться в областном Заксобрании, используя переговоры размена через губернатора. Это площадка менее токсична политически, чем думская в Екатеринбурге.

4. Пост GR-щика в большой бизнес-корпорации. Ходить далеко не надо – это структуры Дмитрия Пумпянского «ТМК» и «Синара».

Все эти варианты дали бы обрасти Ане связкой «противоядий» к екатеринбургской политике и её акторам, выстроили понимание горизонтали связей и групп влияния, научили говорить и находить с ними общий язык.

Не думаю, что Екатеринбург и все его «игроки» легко дадут дорогу Анне в кресло спикера. В любом случае – поступок декана УРФУ сильный и заслуживающий уважения в мужском «цехе» пестрой политики Екатеринбурга».

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