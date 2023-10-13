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Пятница, 13 октября 2023, 08:25 мск

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Екатеринбургскую думу впервые возглавила женщина

Екатеринбургские депутаты на внеочередном заседании городской думы избрали нового спикера – 33-летнюю Анну Гурарий. Ее выдвинула фракция «Единой России», кандидатура была единственной.

За Гурарий проголосовали 30 присутствовавших на заседании депутатов. Сама она отказалась от приветственного выступления в думе, сказав, что не готовила речь.

Раннее выдвижение Анны Гурарий поддержали губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, однако согласование декана УрФУ на важный политический пост в итоге затянулось на месяц.

Анна Гурарий – первая женщина на посту председателя в новейшей истории думы Екатеринбурга, а также самый молодой спикер.

Таким образом, партия «Единая Россия», владеющая квалифицированным большинством (27 из 35 мест) заполучила все руководящие посты в Екатеринбургской думе. Помимо должности спикера, представители ЕР возглавляют все восемь постоянных комиссий.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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