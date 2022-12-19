Екатеринбургская студентка выиграла обед со спикером Володиным, но ошиблась думой

Екатеринбургская дума провела в соцсетях конкурс «День с депутатом», который дает право победителю посетить заседание думы и пообщаться со спикером Игорем Володиным за обедом. Приз разыгрывали среди подписчиков группы ЕГД в «ВКонтакте». В итоге приглашение на аудиенцию с председателем городской думы получила два студента: Ярослав Гольдштейн и Алена Чуева.

Но не обошлось без конфуза. Участникам конкурса нужно было написать в комментариях, почему именно они достойны провести день с депутатом. Девушка сообщила, что ей интересна «внутренняя «кухня» государственной думы» (орфография сохранена), очевидно, перепутав Игоря Володина с Вячеславом Володиным – председателем Госдумы РФ.

«Победители придут в городскую думу уже завтра. Они будут присутствовать на заседании, а затем поедут на встречу с избирателями в округ. Пока мы знаем только их имена и фамилии. Подробнее рассказать о них сможем только после их посещения», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Екатеринбургской думы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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