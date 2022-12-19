российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 декабря 2022, 17:03 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

Екатеринбургская студентка выиграла обед со спикером Володиным, но ошиблась думой

Игорь Володин, спикер ЕГД

Екатеринбургская дума провела в соцсетях конкурс «День с депутатом», который дает право победителю посетить заседание думы и пообщаться со спикером Игорем Володиным за обедом. Приз разыгрывали среди подписчиков группы ЕГД в «ВКонтакте». В итоге приглашение на аудиенцию с председателем городской думы получила два студента: Ярослав Гольдштейн и Алена Чуева.

Но не обошлось без конфуза. Участникам конкурса нужно было написать в комментариях, почему именно они достойны провести день с депутатом. Девушка сообщила, что ей интересна «внутренняя «кухня» государственной думы» (орфография сохранена), очевидно, перепутав Игоря Володина с Вячеславом Володиным – председателем Госдумы РФ.

«Победители придут в городскую думу уже завтра. Они будут присутствовать на заседании, а затем поедут на встречу с избирателями в округ. Пока мы знаем только их имена и фамилии. Подробнее рассказать о них сможем только после их посещения», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Екатеринбургской думы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Гордума Екатеринбурга

«У оппозиции нет ни ресурса, ни желания»: жесткая конкуренция на выборах-2022 возможна лишь в отдельных регионах / Убийство, прогулы, сокрытие доходов: за что могут отозвать депутата, а за что – нет / Екатеринбургский депутат уехал за границу после критики Путина / Депутаты екатеринбургской думы взялись за муниципальную собственность: в законах обнаружились правовые коллизии / На пост сити-менедежера Екатеринбурга конкурсная комиссия выдвинет только одного претендента / В гордуме после «перетасовки» утверждены составы комиссий и их руководители / Депутаты гордумы определили руководителей постоянных комиссий / Пять часов мучительного процесса – как суд принимал решение о легитимности Екатеринбургской гордумы (ВИДЕО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Политика, Россия, Гордума Екатеринбурга,