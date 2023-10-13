Фракция ЕР в гордуме проголосовала за выдвижение Анны Гурарий в спикеры

Фракция «Единой России» в гордуме Екатеринбурга сегодня утром собралась на заседание, чтобы определиться с кандидатурой председателя думы. Было принято решение выдвинуть директора департамента социологии и политологии УрФУ Анну Гурарий.

«Екатеринбург – сильный город с твердым мужским характером. А роль и влияние женщин, с их заботливым и теплым отношением к людям, в истории города огромна. Женщина может сгладить углы, рассудить по справедливости, поддержать гармонию и порядок. Быть над схваткой между разными группами влияния. В политике и городском хозяйстве это очень важно», – подчеркнул лидер фракции ЕР, депутат Алексей Вихарев.

Напомним, 10 октября депутаты ЕГД отложили избрание спикера по требованию «Единой России». Голосование в гордуме должно состояться сегодня, 13 октября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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