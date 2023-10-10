Спикера Екатеринбургской думы выберут 13 октября

Председателя Екатеринбургской думы изберут на внеочередном заседании, которое назначено на 13 октября. Вести заседание будет исполняющий полномочия спикера Михаил Матвеев.

Напомним, сегодня депутаты отложили вопрос по требованию «Единой России». Руководитель партийной фракции Алексей Вихарев пояснил «Новому Дню», что необходимо пройти «некоторые политические консультации, а это требует определенного времени». Имя кандидата он не назвал, однако единственной претенденткой на должность спикера Екатеринбургской думы остается директор департамента социологии УрФУ Анна Гурарий. По неофициальным данным, согласование ее кандидатуры проходило в администрации президента РФ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»