В УрФУ рассказали, как будут выбирать нового декана вместо Анны Гурарий

В Уральском федеральном университете рассказали, что вместо Анны Гурарий временно будет назначен исполняющий обязанности декана департамента политологии. Кто займет пост на постоянной основе, пока неизвестно.

«В ближайшее будет назначен и.о., одновременно начнется подготовка к конкурентному отбору – объявление о нем появится на портале. Процедура включает прием документов от кандидатов на пост директора и публичные защиты представленных программ развития департамента», – сообщили в пресс-службе вуза.

Напомним, 33-летняя декан департамента УрФУ Анна Гурарий сегодня была избрана председателем Екатеринбургской городской думы восьмого созыва. Она стала первой женщиной-спикером в истории местного парламента, а также самым молодым спикером.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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