Женщины у власти: четверть руководителей в Свердловской области – дамы

В преддверии Международного женского дня «Новый День» подсчитал процент должностей, занятых женщинами во властных структурах в Свердловской области.

Самой продвинутой оказалась Екатеринбургская дума. Женщины здесь занимают 23% депутатских мест. Кроме того, в прошлом году думу впервые в городской истории возглавила женщина – бывший декан УрФУ Анна Гурарий. Также она стала самым молодым спикером.

Из восьми женщин-депутатов пять занимают руководящие должности в думе. Так, Елена Бондаренко возглавляет бюджетную комиссию, а Татьяна Вяткина, Виктория Ивачева, Анастасия Немец и Марина Харитонова занимают посты заместителей председателей профильных комиссий.

В заксобрании Свердловской области женщина-спикер – уже привычное явление. Людмила Бабушкина возглавляет региональный парламент более 12 лет. Но вот народных избранниц в нем значительно меньше – всего 14%. И только две руководящие должности: Елена Чечунова занимает пост председателя комиссии по молодежной политике, спорту и туризму, а Елена Трескова заведует мандатной комиссией.

В правительстве Свердловской области руководителей женского пола еще меньше. Так, из 18 министров только две – женщины: Анна Кузнецова отвечает за агропромышленный комплекс, а Светлана Учайкина уже семь лет управляет культурой региона. В других структурах исполнительной власти ситуация потихоньку приближается к гендерному равновесию. Из десяти областных департаментов четыре возглавляют женщины: за внутреннюю политику отвечает Наталья Гурченок, за госзакупки – Наталия Халуева, за информационную политику – Юлия Хусаинова, за туризм – Эльмира Туканова. Глава регионального ЗАГСа – Татьяна Акалаева. Немало женщин занимают и важные гражданские посты в Свердловской области. Например, главная по выборам в регионе – председатель избиркома Елена Клименко. За соблюдением прав человека следит Татьяна Мерзлякова, а защитой предпринимателей занимается бизнес-омбудсмен Елена Артюх.

Кстати, по данным аналитиков мобильного оператора «Мегафон», в компаниях Свердловской области женщины занимают лишь 24% руководящих должностей, и это один из самых высоких показателей в Уральском федеральном округе. Для исследования были использованы обезличенные данные клиентов корпоративного сектора. В целом по России в 2023 году индекс деловой активности женщин достиг максимального значения за всю историю измерений и достиг 73,7 п.п.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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