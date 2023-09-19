В Екатеринбургской думе завис вопрос об избрании спикера (ФОТО)

Екатеринбургские депутаты не смогли избрать председателя думы на первом заседании в присутствии главы города Алексея Орлова и вице-губернатора Олега Чемезова. Во время постановки вопроса глава фракции «Единой России» Алексей Вихарев заявил, что городские партийцы предлагают перенести вопрос на следующее заседание думы. С этим согласились все 33 депутата, которые находились в зале.

Фракция ЕР также выдвинула на пост первого вице-спикера Михаила Матвеева. Сам депутат заявил, что знает большинство коллег из нового созыва, является сторонником компромиссов и готов сотрудничать с администрацией города. За кандидатуру Матвеева также проголосовали все депутаты. До избрания нового спикера думы Матвеев будет исполнять полномочия председателя ЕГД.

Вторым вице-спикером избран единоросс Илья Бондарев. Представитель партии «Яблоко» Константин Киселев пытался возразить и предлагал рассмотреть кандидатуры от других фракций. Однако его никто не стал слушать. На этом первое заседание восьмого созыва думы объявили закрытым.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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