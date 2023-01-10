Веселились во дворах, философствовали и ловили рыбу: как встретили Новый год депутаты ЕГД

Праздничные и предпраздничные дни стали для депутатов Екатеринбургской гордумы поводом не только встретиться с друзьями, но и лишний раз напомнить о себе избирателям. Впрочем, себя проявили не все. Подробнее – в материале РИА «Новый День».

Судя по соцсетям, самыми активными стали те же депутаты, которые регулярно и подробно пишут о своей работе в соцсетях и каналах. Так, Алексей Вихарев собрал и передал подарки для многодетных и малоимущих семей, сотрудников подшефной больницы, детских и спортивных организаций. Кроме того, жители города сообщают, что в городе можно встретить поздравления с праздниками от имени Вихарева.

Александр Колесников организовал в своем округе многочисленные праздники двора, на которых Дед Мороз и Снегурочка раздавали детям подарки. Во многих подъездах жилых домов Железнодорожного района появились листовки с новогодними поздравлениями от депутата, а во дворах – елки.

Многие депутаты отчитались о том, что вручили подарки пенсионерам и ветеранам своих районов. Среди них – Дмитрий Николаев, Михаил Вечкензин, Дмитрий Сергин, Владимир Стругов. Алексей Мещеряков организовал визит Деда Мороза и Снегурочки в дом многодетной семьи, о таком же случае рассказала Анастасия Немец.

В группе спикера думы Игоря Володина официально сообщается, что «нестареющие душой пожилые жители Орджоникидзевского района собрались в районном совете ветеранов», где от имени Володина их поздравила с Новым годом его помощница. В своем телеграм-канале спикер похвастался килограммовым судаком, которого поймал на рыбалке с внуком.

Депутат Виталий Чачин похвалился живыми елками, которые установил во дворах своего избирательного округа. Герой России Сергей Воронин перед Новым годом появился в ВК впервые за полгода, чтобы рассказать, как срубить елочку и не нарваться на штраф.

Константин Киселев по уже сложившейся традиции был настроен философски и рассуждал на своей странице о том, что все взрослые – это бывшие дети, только не все об этом помнят, и желал подписчикам не забывать об этом.

Коммунисты Роман Ступников и Виктория Ивачева на своих страницах уделили больше внимания 100-летию СССР, чем Новому году.

Как уже сообщал «Новый День», часть депутатского корпуса либо забросили свои соцсети, либо вовсе их не вела. Среди таких, в частности, Андрей Пирожков, Алексей Холодарев, Александр Караваев, Виктор Тестов, Любовь Боркова, Надежда Воробьева, Елена Бондаренко, Ира Овчинникова, Сергей Боярский, Антон Гусев, Владимир Крицкий, Михаил Матвеев и Сергей Шадрин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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