Госдума согласилась передать в суд уголовное дело депутата Рашкина

Сегодня нижняя палата российского парламента дала согласие направить в суд уголовное дело о запрещенной лосиной охоте против депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сам парламентарий заявил, что не признает свою вину и считает все происходящее устранением политических конкурентов.

Представляя проект решения по данному вопросу, заместитель главы комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и мандатным вопросам Эрнест Валеев сообщил, что проступок Рашкина, который стал основанием для представления Генпрокуратуры, не связан с депутатской деятельностью и не подпадает под парламентский иммунитет.

Рашкин со своей стороны обратил внимание, что Генпрокуратура не внесла в Госдуму обвинительное заключение, а направила представление, что «не является обвинительным документом». «В нем не отражена вся картина событий, в том числе отсутствие умысла на совершение мной незаконной охоты. Я был убежден, что все разрешительные документы на добычу охотничьих ресурсов имеются у принимающей стороны организатора. Он четко и однозначно мне заявил, что охота открыта, разрешение на отстрел диких копытных есть, и что можно охотиться. Вину в представленном мне обвинении не признавал и не признаю. Однако хотел бы отметить, что я не удостоверился в том, что озвученная мне организатором охоты информация соответствует действительности, что необходимые документы имелись у него в наличии», – заявил Рашкин.

При этом парламентарий привел в пример несколько случаев незаконной охоты высокопоставленных чиновников, в отношении которых не были возбуждены уголовные дела, потому что, по его словам, «они – не Рашкин». Депутат считает, что его дело «политизировано и организовано изначально для дискредитации как оппозиционного политика». «Организованная мною борьба за честные и чистые выборы вызывает огромное неудовольствие, страшную изжогу у всей вертикали власти. Вот именно за это меня, Рашкина, постоянно преследуют, организовывают провокации, слежки и подставы», – пояснил он.

Тем не менее, за направление уголовного дела против Рашкина в суд проголосовало 340 депутатов, 58 – высказались против, 25 – воздержались.

По версии следствия, в ночь на 29 октября прошлого года на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области Рашкин участвовал в охоте на лося, не имея на это разрешения. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ – «незаконная охота группой лиц по предварительному сговору». Теперь депутату грозит штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Москва, Мария Соколова

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