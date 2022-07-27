«Недопустимое злоупотребление»: «Сбербанк» поднял плату за уведомления об операциях по картам

«Сбербанк» решил с 1 августа повысить на 10 рублей стоимость уведомления об операциях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

«С 1 августа изменится стоимость услуги банка Уведомления об операциях. В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц», – сообщили в пресс-службе.

При этом в «Сбербанке» добавили, что уведомления по кредитной «Сберкарте» по-прежнему предоставляются бесплатно.

«Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги и составит 10 рублей. Оно связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество, и виды отправляемых сообщений», – уточнили в банке.

Это новшество вызвало негативную реакцию некоторых депутатов Госдумы. Замглавы фракции ЛДПР, председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил в своем Telegram-канале, что обратится по данному поводу к главе правления банка Герману Грефу, поскольку усматривает в повышении стоимости услуги «недопустимое злоупотребление со стороны финансовой организации».

«Сбер уже не знает, где ещё ввести дополнительную комиссию за неосновные проценты по необязательному платежу в его пользу... А попадают под пресс самые незащищённые. Ладно бы просто цену оповещения подняли. Но это происходит на фоне увеличения комиссии за оплату коммунальных платежей через кассы банка. За каждую квитанцию теперь нужно отдавать минимум 50 рублей. А пожилые люди идут: одни по привычке, другие не знакомы с электронными сервисами, а для кого-то это просто ближайшая к дому возможность оплаты», – написал парламентарий.

В свою очередь, депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов сообщил в Telegram, что уже направил депутатский запрос в Центробанк и ФАС с просьбой провести проверку.

«Ребята в «Сбербанке» совсем уже? С миру по нитке собирают со всех одинаково – и с олигархов и с бабушки за уведомления. Уведомления подключены почти у всех. А теперь считаем: 100 млн умножить на 10 руб в месяц равно миллиард каждый месяц», – заявил парламентарий.

Москва, Андрей Дорофеев

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