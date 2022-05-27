«Без Жириновского сложно…» Слуцкий заверил, что ЛДПР сохранит резкость и задиристость

ЛДПР сохранит свой задиристый и резкий стиль, оставаясь конструктивной оппозицией. Об этом заявил избранный сегодня председателем партии Леонид Слуцкий. По его словам, традиционное участие лидера либерал-демократов в выборах президента – вопрос не решенный, но весьма вероятный.

«Партия была и остается партией Жириновского, наш стиль не поменялся. Мы остаемся задиристыми там, где надо задираться и показывать, что у нас нет времени ждать. Нам нужно быстро действовать. Мы остаемся не менее резкими и абсолютно четкими», – сказал Слуцкий.

Как считает новый лидер ЛДПР, сейчас важно «перезапустить партию, как прекрасно работающий слаженный организм». «Мы сегодня говорили о необходимости поддерживать регионы. У нас уникальные региональные отделения, очень сильные, самобытные... Но, к сожалению, мы не всегда уделяли должного внимания. Сейчас будет иначе», – отметил он.

«Сейчас, без Жириновского, нам сложно, нам тяжело, но мы понимаем, как двигаться дальше. У нас прекрасные отношения в регионах, но нужно быть активнее и, думаю, что мы здесь должным образом выступим на предстоящих выборах в Законодательное собрание. И будем сейчас вести линию на консолидацию. 40 дней показали, что партия как никогда, реально консолидирована», – заявил Слуцкий, отметив, что имея «огромное наследие Владимира Жириновского» ЛДПР останется «партией конструктивной оппозиции».

Говоря о традиционном участии лидера партии в президентских выборах, Слуцкий не исключил, что эта позиция сохранится. «Какие выборы без Жириновского?! Это странно… Не будем зарекаться, но участие в предстоящих президентских выборах не решенный вопрос, но весьма вероятный», – заключил он.

Ранее сообщалось, что сегодня на внеочередном съезде ЛДПР председателем партии единогласно был избран Леонид Слуцкий. Он сменил на этом посту Владимира Жириновского, который скончался после болезни 6 апреля.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»