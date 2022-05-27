Новым лидером ЛДПР стал депутат Госдумы Леонид Слуцкий

Сегодня 34-й внеочередной съезд Либерально-демократической партии России единогласно избрал председателем партии депутата Госдумы Леонида Слуцкого. За его кандидатуру проголосовали представители всех 86 отделений ЛДПР.

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Стоит отметить, что Слуцкий, который ранее возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме, был единственным кандидатом в председатели партии в бюллетенях для голосования.

Новый лидер ЛДПР в своем выступлении отметил, что стратегия партии будет «модифицироваться, будет возрастать в сторону людей, решения задач, которые стоят на земле, укрепления нашей социальной политики».

«Выборы осенью. Думаем, покажем достойный результат», – сказал Слуцкий.

Напомним, внеочередной съезд ЛДПР был назначен после смерти бессменного лидера партии Владимира Жириновского, который скончался после болезни 6 апреля.

Москва, Светлана Антонова

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