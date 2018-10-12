Поствыборный скандал в Приморье: Ищенко отказали в суде, политик обвинил избирком в фальсификации

Приморский краевой суд отказал экс-кандидату в губернаторы Андрею Ищенко в иске об отмене результатов выборов. При этом политик обвинил местный избирком в фальсификации протокола, который указан в основании отмены результатов голосования и был главным доказательством по делу.

Суд решил в удовлетворении административного искового заявления отказать. Это решение может быть обжаловано в судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ, отмечает «Интерфакс».

После суда Ищенко на своей странице в «Фейсбуке» заявил, что представители крайизбиркома принесли в Приморский краевой суд РФ фальсифицированный протокол территориальной избирательной комиссии Советского Района города Владивостока. «!!!А именно этот протокол указан в основании ОТМЕНЫ результатов выборов 16 сентября 2018 года!!!» – подчеркнул он.

Политик пояснил, что после выборов оригинал документа оказался у него по случайности.

«Когда эти деятели от математики отменяли результаты выборов, они выдали моим представителям оригинальный протокол с ошибками (выделил красным), а сегодня в суд, в СУД, да в СУД! Эти художники принесли подделку. Фальсификат! Никакого уважения ни к Народу, ни к Закону, ни к Суду. Это просто какие-то выродки», – подчеркнул он.

В связи с этим, экс-кандидат заявил о необходимости расформировать комиссию.

«Мне совершенно очевидно, что Крайизбирком необходимо расформировать, а всех его сотрудников и членов выгнать на мороз с пожизненным запретом на государственную и муниципальную службу и сформировать комиссию заново», – отметил Ищенко.

Как сообщал РИА «Новый День», 9 сентября в Приморье прошли выборы губернатора. Во второй тур вышли кандидат от КПРФ Андрей Ищенко и врио Губернатора от «Единой России» Андрей Тарасенко. 16 сентября состоялся второй тур, в котором после долгого отставания от Ищенко внезапно победа была приписана Тарасенко. Из-за заявлений о многочисленных фальсификациях, 20 сентября избирательная комиссия Приморского края признала результаты второго тура недействительными. Ожидается, что новые выборы пройдут в течение трех месяцев – до 16 декабря.

Президент РФ Владимир Путин назначил нового врио губернатора. Им стал экс-руководитель Сахалинской области Олег Кожемяко. Он уже заявил о своем намерении участвовать в выборах, но не как кандидат от «Единой России», а в качестве самовыдвиженца.

Владивосток – Москва, Мария Вяткина

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