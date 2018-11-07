Интрига в выборах главы Приморья: муниципальный фильтр – главный противник независимых кандидатов

Депутат заксобрания Приморского края коммунист Андрей Ищенко, участвовавший в сентябрьских выборах главы региона в качестве кандидата от КПРФ, сегодня подал документы в краевую избирательную комиссию для участия в повторной избирательной кампании. Об этом политик сообщил в своем инстаграме в среду, 7 ноября.

«Сейчас я иду на выборы самовыдвиженцем», – написал Ищенко, отметив, что для регистрации в качестве кандидата ему предстоит собрать в свою поддержку 8 тысяч подписей жителей Приморья и 147 подписей муниципальных депутатов.

В региональном избиркоме подтвердили получение документов от коммуниста.

Ранее, в субботу, 3 ноября, приморское отделение КПРФ отказалось выставлять кандидатуру Ищенко на повторные губернаторские выборы в знак протеста против отмены результатов предыдущего голосования.

В компартии между тем уже пообещали Ищенко поддержку на выборах, отметив, что политик не согласовывал с партийцами решение баллотироваться в губернаторы.

Стоит отметить, что в октябре Приморский краевой суд отказал Ищенко в иске об отмене решения краевого избиркома о признании состоявшихся в регионе 16 сентября губернаторских выборов недействительными. Всего коммунист подал 11 исков, касающихся решения об отмене результатов голосования.1 ноября суд Уссурийска прекратил производство по всем искам, сославшись на «отсутствие предмета административного спора». В суде заявили, что решение краевого избиркома о признании итогов голосования недействительными остается в силе.

Как сообщал РИА «Новый День», по итогам прошедших 9 сентября в Приморье выборов губернатора во второй тур вышли кандидат от КПРФ Андрей Ищенко и врио губернатора от «Единой России» Андрей Тарасенко. 16 сентября состоялся второй тур, в котором после долгого отставания от Ищенко внезапно победа была приписана Тарасенко. В связи с заявлениями о массовых фальсификациях 20 сентября избирательная комиссия Приморского края признала результаты второго тура недействительными.

26 сентября президент РФ Владимир Путин назначил нового врио губернатора Приморья. Им стал экс-руководитель Сахалинской области Олег Кожемяко. На следующий день он заявил о своем намерении участвовать в выборах, но не как кандидат от «Единой России», а в качестве самовыдвиженца. Кожемяко при этом обещал всем самовыдвиженцам помочь с прохождением муниципального фильтра. Новые выборы пройдут 16 декабря. Документы на участие в них уже подали 17 человек, включая Кожемяко.

Ранее эксперты высказывали сомнение, что власти вряд ли помогут сильным оппозиционным кандидатам пройти муниципальный фильтр. При этом они указывали, что на фоне роста протестных антиэлитных настроений в Приморском крае такой непровластный кандидат, как Андрей Ищенко, в случае его допуска к выборам, может создать проблемы для Кожемяко. Более того, высказывалось мнение, что из-за высокого уровня народного недовольства у Кожемяко вообще нет никаких шансов на победу. Об этом, в частности, заявлял политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой в интервью РИА «Новый День».

Комментируя возможные результаты выборов в Приморье 16 декабря и шансы «самовыдвиженца» от партии власти Олега Кожемяко, эксперт выразил убеждение, что у него «нет никаких перспектив». «Населению это все надоело. Они (власть) уже выработали всю эту тему, и население уже не хочет (возвращаться к прежней ситуации)», – сказал эксперт

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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