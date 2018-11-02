«Росгвардия не спасет»: Кремль сам подогревает волну сепаратизма и анархии в регионах Декабрьские выборы губернатора Приморского края подтвердят опасную для власти тенденцию

Политика Кремля в отношении регионов, которые власть «отдает» на пользование корпорациям, подогревает волну сепаратизма и анархии. Как считает политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой, народное недовольство достигает такого уровня, что у кандидата от власти, в том числе, в Приморье, где в декабре пройдут выборы губернатора, нет никаких шансов на победу. Такое мнение он высказал в интервью РИА «Новый День».

Эксперт обратил внимание, что ранее механизм регионального регулирования заключался в том, что центральная власть покупала местную элиту и «брала ее в оборот». «Сейчас они перешли к корпоративному способу (регулирования). Это «Ростех», «Роснефть», «Сбербанк», «Лукойл» – между ними все делится», – сказал он и добавил, что в этой ситуации в регионы, как правило, направляются «варяги».

По его оценке, население устало, что власти выкачивают ресурсы из регионов и осенние события в четырёх субъектах-протестниках это уже доказали. «Это прямой путь к тому, чтобы поднять огромную волну регионального сепаратизма. То, что произошло в Приморье, в Хакасии, Владимире и Хабаровске, показывает, что местная элита и население собиралось вокруг любого кандидата, даже самого заштатного спойлера, только против власти. Один раз – случайность, два – совпадение, три – система. Сейчас было четыре», – подчеркнул Неживой.

Комментируя возможные результаты выборов, которые пройдут в Приморье 16 декабря и шансы «самовыдвиженца» от партии власти Олега Кожемяко, эксперт выразил уверенность, что у него «нет никаких перспектив». «Населению это все надоело. Они (власть) уже выработали всю эту тему, и население уже не хочет (возвращаться к прежней ситуации)», – сказал он.

При этом политолог отметил, что власть тоже не захочет легко сдать свои позиции. «Если корпорации отдан какой-то регион, она не хочет его отдавать. Но власть, как вода или песок. Ее нужно держать аккуратно – чем сильнее ты ее хватаешь, тем большее она будет утекать через пальцы. Если вы выталкиваете реальную политику за рамки правового поля, значит – через некоторое время правовое поле перестанет существовать», – сказал Неживой.

По мнению эксперта, ситуация в протестных регионах напоминает анархию. «Это уже потеря управления. Механизмов осуществления федеральной власти после провала легитимизации ее на региональных выборах не будет никаких. Росгвардия не спасет», – заключил Неживой.

Как сообщал «Новый День», в сентябре губернаторские выборы в четырех регионах – Владимирской области, Хакассии, Приморском и Хабаровском краях – завершились провалом кандидатов от «Единой России».

В Приморье по рекомендации ЦИК РФ результаты сентябрьских выборов главы региона вообще были признаны недействительными, хотя в них очевидно побеждал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Его соперник от «Единой России» – врио губернатора Андрей Тарасенко ушел в отставку, на его место президент РФ назначил Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область.

Согласно оценке экспертов, после сентябрьских региональных выборов Россия оказалась в новой политической реальности, которая характеризуется ростом протестных и антиэлитных настроений на фоне крайне непопулярных решений властей, в том числе, пенсионной реформы. Как отмечалось в докладе коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», в политической системе страны назрели изменения, которые произойдут вне зависимости от желания властей.

Москва, Мария Вяткина

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