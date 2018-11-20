«Система пускает только своих»: как независимых кандидатов отлучают от выборов в Приморье

Избирательная комиссия Приморского края планирует отказать в регистрации кандидатом на пост главы региона самовыдвиженцу Андрею Ищенко. В краевом избиркоме утверждают, что Ищенко не собрал достаточное количество подписей для прохождения муниципального фильтра. По итогам проверки признаны действительными 134 из 147 представленных подписей муниципальных депутатов за депутата заксобрания Приморского края от КПРФ. Стоит отметить, что для преодоления муниципального фильтра кандидату нужно представить не менее 140 подписей в свою поддержку.

По информации крайизбиркома, у Ищенко не засчитаны 11 подписей, поскольку подписанты ранее отдали свои голоса другим кандидатам, сообщает издание Vl.ru. Еще две подписи в поддержку политика, по словам зампредседателя крайизбиркома Романа Охотникова, даны лицами, которые не являются депутатами.

Кроме того, по данным избиркома, Ищенко не предоставил сведения об имуществе по состоянию на 1 октября и неправильно указал свой статус в организации «Дети войны».

Вопрос о возможности регистрации Ищенко кандидатом крайизбирком рассмотрит 24 ноября.

Сам Андрей Ищенко, комментируя информацию о том, что избирком забраковал подписи в его поддержу, заявил, что ожидал такого развития событий: «Система пускает только своих». По его словам, для легитимизации выборов «против политического тяжеловеса Олега Кожемяко надо выпускать достойных партнеров». «Пока что на ринг против чемпиона мира по боксу выходят первоклашки», – констатировал он.

Накануне Ищенко сообщил в своем инстаграме, что ему удалось собрать подписи приморцев за выдвижение кандидатом в губернаторы «в объеме на много превышающее необходимое количество». «За 10 дней мною был пройден так называемый муниципальный фильтр», – заявлял он.

Как сообщал «Новый День», по итогам прошедших 9 сентября в Приморье выборов губернатора во второй тур вышли кандидат от КПРФ Андрей Ищенко и врио губернатора от «Единой России» Андрей Тарасенко. 16 сентября состоялся второй тур, в котором после долгого отставания от Ищенко внезапно победа была приписана Тарасенко. В связи с заявлениями о массовых фальсификациях 20 сентября избирательная комиссия Приморского края признала результаты второго тура недействительными.

26 сентября президент РФ Владимир Путин назначил нового врио губернатора Приморья. Им стал экс-руководитель Сахалинской области Олег Кожемяко. На следующий день он заявил о своем намерении участвовать в выборах, но не как кандидат от «Единой России», а в качестве самовыдвиженца. Кожемяко при этом обещал всем самовыдвиженцам помочь с прохождением муниципального фильтра.

Новые выборы пройдут 16 декабря. Документы на регистрацию кандидатами на пост главы региона сдали 11 человек. Сегодня крайизбирком зарегистрировал Кожемяко, ранее были зарегистрированы депутат думы Владивостока Роза Чемерис, выдвинутая партией «За женщин России», и Игорь Степаненко от партии «Патриоты России». Помимо Ищенко, муниципальный фильтр не прошли Виктор Старицын, выдвинутый КПСС, Олег Митволь («Зеленые») и самовыдвиженец Александр Коваленко.

Ранее эксперты высказывали сомнение, что власти вряд ли помогут сильным оппозиционным кандидатам пройти муниципальный фильтр. При этом они указывали, что на фоне роста протестных настроений в Приморье такой непровластный кандидат, как Андрей Ищенко, в случае его допуска к выборам, может создать проблемы для Кожемяко. Более того, высказывалось мнение, что из-за высокого уровня народного недовольства у Кожемяко вообще нет никаких шансов на победу. Об этом, в частности, заявлял политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой в интервью РИА «Новый День».

Комментируя шансы «самовыдвиженца» от партии власти Олега Кожемяко, эксперт выразил убеждение, что у него «нет никаких перспектив». «Населению это все надоело. Они (власть) уже выработали всю эту тему, и население уже не хочет (возвращаться к прежней ситуации)», – отметил эксперт.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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