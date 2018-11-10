Высокие риски: Кремль не уверен в безоговорочной победе Кожемяко в Приморье

В Кремле сейчас нет полной уверенности, что бывший сахалинский губернатор Олег Кожемяко, который сейчас исполняет обязанности главы Приморского края, одержит победу в первом туре, пишет РБК со ссылкой на источники, близкий к администрации президента РФ и имеющие отношения к избирательной кампании. Судя по их словам, повлиять на ситуацию может заявление коммуниста Андрея Ищенко о намерении участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

«Ищенко может нагнать протестную волну», – отметил один из собеседников издания и уточнил, что когда КПРФ сама отказалась выдвигать Ищенко кандидатом в губернаторы Приморья, это было на руку администрации президента – снижался риск протестного голосования, а главным героем скандала была не власть, которая не допустила коммуниста к выборам, а Компартия. Теперь же ситуация будет обратная: в недопуске Ищенко будут винить власть – тем более что Коожемяко сам обещал содействие оппозиционным кандидатам в прохождении муниципального фильтра.

Вероятность второго тура существует, считает ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов, слова которого приводит РБК. Многое зависит от того, как поведет себя Ищенко – с большой долей вероятности власть будет работать на уменьшение явки – чтобы недовольные кандидатурой Кожемяко на выборы не приходили и не портили ему общий результат, предположил эксперт. «Получить 50% при незначительной явке проще, чем при высокой», – считает он.

Источники издания, имеющие отношение к выборам в Приморье, считают, что Кожемяко может нарушить свое слово в содействии с муниципальным фильтром. «Принципиально понятно, что Ищенко не пробьется на выборы, шансов пройти муниципальный фильтр у него нет», – отметил федеральный чиновник.

Для прохождения муниципального фильтра кандидату в главы Приморского края необходимо собрать не менее 140 и не более 147 подписей муниципальных депутатов из 26 муниципальных районов и городских округов (всего таких территорий в Приморье 34). Самовыдвиженцам также требуется собрать около 7 тысяч подписей жителей региона в свою поддержку.

Источник, близкий к администрации президента предположил, что врио губернатора выйдет во второй тур «с каким-нибудь своим спойлером», но «это гарантированно проигрыш кандидата от власти».

«Все конструкции [в предвыборной кампании] строятся, чтобы не допустить второго тура. Если уж при отсутствии Ищенко мы все равно выйдем на второй тур, то всем нам надо уходить в монастырь», – заявил РБК федеральный чиновник.

Жители Приморского края второй раз за этот год попытаются выбрать главу региона. Результаты первых выборов были аннулированы после массовых фальсификаций во втором туре. После этого кандидат от «Единой России», временно исполняющий обязанности главы Приморья Андрей Тарасенко ушел в отставку, а его место занял возглавлявший Сахалинскую область Олег Кожемяко. Он решил идти на выборы в качестве самовыдвиженца.

В октябре Приморский краевой суд отказал Ищенко в иске об отмене решения краевого избиркома о признании состоявшихся в регионе 16 сентября губернаторских выборов недействительными. Всего коммунист подал 11 исков, касающихся решения об отмене результатов голосования.1 ноября суд Уссурийска прекратил производство по всем искам, сославшись на «отсутствие предмета административного спора». В суде заявили, что решение краевого избиркома о признании итогов голосования недействительными остается в силе.

Новые выборы пройдут 16 декабря. Документы на участие в них уже подали почти 20 человек, включая Кожемяко. Ранее эксперты высказывали сомнение, что власти вряд ли помогут сильным оппозиционным кандидатам пройти муниципальный фильтр. При этом они указывали, что на фоне роста протестных антиэлитных настроений в Приморском крае такой непровластный кандидат, как Андрей Ищенко, в случае его допуска к выборам, может создать проблемы для Кожемяко. Более того, высказывалось мнение, что из-за высокого уровня народного недовольства у Кожемяко вообще нет никаких шансов на победу. Об этом, в частности, заявлял политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой в интервью РИА «Новый День».

Комментируя возможные результаты губернаторских выборов в Приморье и шансы «самовыдвиженца» от партии власти Кожемяко, эксперт выразил убеждение, что у него «нет никаких перспектив». «Населению это все надоело. Они (власть) уже выработали всю эту тему, и население уже не хочет (возвращаться к прежней ситуации)», – сказал эксперт.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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