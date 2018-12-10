Один из пяти кандидатов в главы Приморья снялся с выборов в пользу Кожемяко

Кандидат в губернаторы Приморья от «Патриотов России» Игорь Степаненко принял решение снять свою кандидатуру с выборов, назначенных на 16 декабря. Зампредседателя партии Надежда Корнеева объяснила действия однопартийца желанием не допустить второй тур голосования.

Она пояснила, что Степаненко «имеет опыт работы во власти и понимает, что власть – это не игрушка» (здесь и далее цитаты по ТАСС). И поэтому он решил сняться с выборов, чтобы, по словам Корнеевой, «не было второго тура». Приморье, указала она, это «стратегический край», поэтому, по ее мнению, «ввергать его во второй тур не имеет смысла».

Корнеева допустила, что «Патриоты России» могут поддержать на выборах врио главы края Олега Кожемяко, поскольку у партии есть «основания быть уверенными в том, что в случае победы на выборах» врио губернатора «примет определенные позиции Степаненко в свою программу и будет их реализовывать».

В краевой избирательной комиссии сообщили, что рассмотрят вопрос о снятии Степаненко с выборов на ближайшем заседании, отметив, что 10 декабря – последний день для подобных действий со стороны кандидатов на должность главы края.

Таким образом, предвыборную гонку за пост губернатора продолжат четыре кандидата: депутат Госдумы Андрей Андрейченко (ЛДПР), врио главы региона Олег Кожемяко (самовыдвиженец), депутат думы Владивостока Роза Чемерис (партия «За женщин России»), представитель краевого отделения «Деловой России» Алексей Тимченко («Партия роста»).

Как сообщал РИА «Новый День», самовыдвиженец Андрей Ищенко, который участвовал в выборах губернатора Приморья в сентября 2018 года от КПРФ, не был допущен до повторных выборов. Отказ в регистрации в крайизбиркоме объяснили недостаточным количеством собранных подписей муниципальных депутатов для прохождения муниципального фильтра. О таком развитии ситуации ранее предупреждали политологи. В частности, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в интервью РИА «Новый День» отмечал, что Кожемяко имеет достаточно слабые позиции, и в этой ситуации ему не нужен сильный конкурент в лице Ищенко. Однако в этой ситуации Кремль сильно рискует, полагает эксперт: Кожемяко придется побеждать в первом туре, что сегодня представляется достаточно сомнительным. В противном случае он проиграет, уверен политолог. При этом он не исключил, что Приморье снова не сможет избрать главу.

Повторные выборы главы края были назначены после того, как результаты прошедшего 16 сентября второго тура, в который вышли кандидат от КПРФ Андрей Ищенко и врио губернатора от «Единой России» Андрей Тарасенко, были признаны недействительными в связи с заявлениями о массовых фальсификациях.

26 сентября президент РФ Владимир Путин назначил руководителя Сахалинской области Олега Кожемяко новым врио губернатора Приморья. На следующий день он заявил о своем намерении участвовать в выборах, но не как кандидат от «Единой России», а в качестве самовыдвиженца. Кожемяко при этом обещал всем самовыдвиженцам помощь с прохождением муниципального фильтра.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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