Приморье рискует остаться без «хозяина» ещё на один год: «есть люди, которым это выгодно»

Повторные выборы губернатора Приморского края, которые пройдут 16 декабря, могут оказаться «пустышкой» – существует вероятность, что регион снова не сможет избрать главу и останется «бесхозным» ещё на один год. Такое мнение высказал политолог, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков. В интервью РИА «Новый День» эксперт раскрыл возможные варианты развития событий.

Сценарий «владимирский». Ищенко не допускается до выборов

Политолог обратил внимание, вероятность недопуска кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, который неожиданно для всех выбил с должности бывшего врио губернатора Андрея Тарасенко, достаточна велика. Он пояснил, что новый врио главы Приморья Олег Кожемяко имеет достаточно слабые позиции и в этой ситуации ему не нужен сильный конкурент в лице Ищенко.

«По последней (неофициальной) информации, его (Кожемяко) социология довольно плачевна. Если эти данные подтверждаются, то и первый тур может принести неожиданность – Ищенко может в нем победить, как это уже и было. Поэтому власть может реализовать следующий сценарий: Ищенко все-таки не допускается (на выборы) из-за этих смежных подписей», – сказал он.

По его оценке, в этом случае ситуация складывается двоякая. «Если Ищенко будет изъят из предвыборной кампании, то часть его голосов, причем довольно большая часть, перетечет к кандидату от ЛДПР (Андрею Андрейченко). И, либо Кожемяко все-таки побеждает в первом туре, либо, если случается второй тур, то будет точно в пользу ЛДПРовца – но если с ним договорятся, он может снять свою кандидатуру. Тогда Кожемяко придет к ситуации, как в Хакасии – ему надо будет одному набрать больше 50%, чтобы победить на выборах», – считает политолог.

С другой стороны, как предположил Гращенков, Кожемяко рискует повторить судьбу владимирского экс-губернатора Светланы Орловой, которая проиграла своему же «спойеру».

«Получится, что ситуация в Приморье будет очень напоминать события во Владимирской области, когда технический кандидат (ныне – губернатор области Владимир Сипягин) обыграл Светлану Орлову. Сейчас сложно предсказать тактику кремлевских политтехнологов, которые сегодня работают на Кожемяко, но мне кажется, что снятие Ищенко и попытки выиграть у своего же ЛДПРовского спойлера могут привести к повторению владимирского сценария. Лучше уж проиграть Ищенко», – сказал эксперт.

Сценарий 2: Ищенко допускают на выборы…

По оценке Гращенкова, чтобы в Приморье не повторилась «владимирская история», возможны попытки поделить протестные голоса между Ищенко и Андрейченко. «Можно было бы разыграть такую технологическую вилку, при которой Ищенко и Андрейченко неким образом растягивают голоса, а Кожемяко набирает большинство», – предположил он.

В то же время эксперт отметил, что Андрейченко пока серьезно не воспринимается избирателями Приморья, тогда как у Ищенко позиции более сильные. «Если Ищенко допустят, у него очень хорошие шансы даже без поддержки КПРФ. Сама власть приложила столько усилий для его раскрутки всеми снятиями, отставками и так далее. Сегодня его не надо популяризировать, раскручивать – у него и так высокая узнаваемость», – считает политолог.

В Кремле нет единой позиции относительно Кожемяко

Как отметил Гращенков, несмотря на то, что в Приморье работает много политтехнологов, которые должны обеспечить победу Кожемяко, говорить о том, что в Кремле есть однозначная воля привести Кожемяко к власти, неправильно.

«Сама его (Кожемяко) личность противоречива. Он все-таки довольно независимый политик. Это человек, который пришел в политику самостоятельно, как некий self-made man, и имеет определенные союзнические позиции с тем же Сечиным. Но против Кожемяко есть враждебно настроенные части либеральных элит, которым не хочется, чтобы победил ставленник вот этих групп», – сказал он.

В такой ситуации, как отметил Гращенков, для части элитных групп будет выгодна ситуация отметены выборов и их проведение уже в следующем году.

С его точки зрения, в пользу того, что позиции Кожемяко неустойчивы, говорит и отсутствие кандидата на пост главы Сахалина – там до сих пор не назначен врио губернатора. «Очевидно, есть некая договоренность, что, если он (Кожемяко) проиграет выборы, то вернется на Сахалин. Там ему опять придется избираться повторно», – уточнил эксперт.

Приморье не хочет превращаться в суперкорпорацию

Как считает Гращенков, суть нынешней политической ситуации в Приморье обусловлена спецификой региона. «Приморье в корне отличается от любого другого региона России тем, что там действительно у людей достаточно большая степень экономической независимости», – сказал эксперт.

Он пояснил, что в поселках вдоль береговой линии люди привыкли к устоявшемуся образу жизни и способу получения дохода, который может оказаться под ударом с появлением сильного руководителя регионе. «Они ловят рыбу, краба и добывают икру, и могут продавать ее, куда угодно – что внутри России, что японцам. И получают за это немаленькие деньги. Каждый поселочек может на этом зарабатывать от $1 млн в год. Понятно, что эта тема криминализирована и неофициальна, но люди с этого кормятся, и кормятся очень неплохо», – отметил эксперт.

В Приморье сложился практически небывалый прецедент для России, когда население солидарно с местными элитами, считает Гращенков. «Они понимают, что придет любой внешний управленец, что Тарасенко, что Кожемяко – любой начальник сверху – и будет пытаться монополизировать эту тему, делать из этих вольниц суперкорпорацию», – сказал эксперт.

По его мнению, против Кожемяко на этих выборах как раз играет то, что в его случае эта линия еще более очевидна. «Здесь Ищенко для народа представляется местным хранителем этих традиций. Если произойдёт его отстранение (от выборов), народ будет реагировать негативно, понимая, что продавливают назначение (Кожемяко). Это редкий случай, когда людям не все равно, кого назначат. Это должен быть либо слабый назначенец, который сохранит прежние порядки, либо местный, который будет поддерживать традиционный уклад жизни. Любой сильный управленец будет вызывать негатив, протесты, забастовки», – прогнозирует эксперт.

Как сообщал «Новый День», Приморский край стал одним из четырех регионов, где «Единая Россия» потерпела провал по итогам прошедших 9 сентября выборов губернатора. В Приморье во второй тур вышли кандидат от КПРФ Андрей Ищенко и врио губернатора от «Единой России» Андрей Тарасенко. После повторного голосования 16 сентября после долгого отставания от Ищенко внезапно победа была приписана Тарасенко. В связи с заявлениями о массовых фальсификациях 20 сентября избирательная комиссия Приморского края признала результаты второго тура недействительными и назначила новые выборы на 16 декабря.

18 ноября избирком завершил прием документов для регистрации от кандидатов в губернаторы, из 22 выдвинувшихся подписные листы и другие документы предоставили 11 человек. У неожиданного фаворита сентябрьской губернаторской кампании Андрея Ищенко не засчитаны 11 подписей – его шансы пройти процесс регистрации на выборы снизились до минимума.

На данный момент зарегистрированными кандидатами являются врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, депутат думы Владивостока от «ЕР» Роза Чемерис, вице-губернатор Игорь Степаненко, Андрей Андрейченко от ЛДПР и Алексей Тимченко от «Партии Роста».

Москва, Мария Вяткина

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