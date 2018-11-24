Профилактическая зачистка: Ищенко не допустили до выборов в Приморье

Избирательная комиссия Приморского края отказала самовыдвиженцу Андрею Ищенко в регистрации на выборах губернатора.

Как уже сообщал «Новый День», на 16 декабря намечены повторные выборы губернатора Приморского края. Первая попытка – в сентябре текущего года закончилась большим скандалом. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила о грубом вмешательстве в ход голосования и предложила отменить результаты. Региональная избирательная комиссия, конечно же, последовала ее совету.

При этом эксперты обратили внимание, что КПРФ «не очень активно билась за своего кандидата, и кандидат от компартии Андрей Ищенко в определенной степени предал надежды избирателей.

«Есть вопросы к компартии. При всем уважении, я всегда с симпатиями относился к партии, но мне кажется, туда надо бы приезжать Зюганову (глава КПРФ Геннадий Зюганов) лично, со всей фракций, вставать, условно говоря, с палаткой и стоять до конца, защищать свои результаты. Зюганова никто бы не разгонял дубинкой, – комментировал ситуацию известный общественный деятель, сопредседатель движения «Гражданская солидарность», руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. – К сожалению, как мне кажется, после того, как КПРФ довольно лояльно и мягко защищала свои права там, возможно, что ситуация будет «исправлена». Федоров оказался прав: другого шанса Ищенко не дали. Кстати, на выборы во второй раз он пошел не как представитель КПРФ, а как самовыдвиженец.

Однако власти учли сентябрьские уроки и решили не рисковать, полностью зачистив поле от неконтролируемых игроков.

Сегодня краевая избирательная комиссия обнародовала список участников нового голосования. В качестве кандидатов зарегистрированы представитель ЛДПР Андрей Андрейченко, самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, представитель регионального отделения партии «Патриоты России» Игорь Степаненко, представитель «Партии роста» Алексей Тимченко и Роза Чемерис, выдвинутая приморским отделением народной партии «За женщин России».

Четырем кандидатам в регистрации отказано. Это выдвиженец партии «Зеленые» Олег Митволь, претендент от Коммунистической партии социальной справедливости Виктор Старицын, самовыдвиженцы Александр Коваленко и Андрей Ищенко.

Отказ в регистрации объяснили серьезными ошибками, допущенными при сборе подписей. Всего в ходе экспертизы было проверено около 17 тысяч автографов. Но если у Митволя проверили 145 подписей, у Коваленко – 614, то у Ищенко 7999 – это почти половина всех подписей, подвергшихся экспертизе. Более 28% были признаны недействительными.

Для наблюдателей такой поворот не стал неожиданным: то, что Ищенко не допустят до выборов предполагали многие политологи.

Так, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков в интервью РИА «Новый День» отметил, что новый врио главы Приморья Олег Кожемяко имеет достаточно слабые позиции, и в этой ситуации ему не нужен сильный конкурент в лице Ищенко.

«По последней (неофициальной) информации, его (Кожемяко) социология довольно плачевна. Если эти данные подтверждаются, то и первый тур может принести неожиданность – Ищенко может в нем победить, как это уже и было. Поэтому власть может реализовать следующий сценарий: Ищенко все-таки не допускается (на выборы) из-за этих смежных подписей», – сказал он.

Однако в этой ситуации Кремль сильно рискует, считает эксперт: Кожемяко придется побеждать в первом туре, что сегодня представляется весьма сомнительным. В противном случае выборы он проиграет. И не исключено, что Приморье снова не сможет избрать главу.

Но, похоже, Кремль предпочитает оставить проблемный регион бесхозным еще на год, нежели позволить россиянам самим выбирать себе власть.

Москва, Игорь Юров

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