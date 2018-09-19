Памфилова призвала признать выборы в Приморье недействительными: «Имело место грубое вмешательство»

Центральная избирательная комиссия России рекомендовала приморскому избиркому признать губернаторские выборы в Приморском крае недействительными. Об этом сегодня заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она добавила, что вся информация о выявленных нарушениях в ходе выборов направлена в правоохранительные органы.

«В сложившейся ситуации на основании целого ряда факторов, которые мы тщательно проанализировали, мы предлагаем – надеюсь, коллеги поддержат, рекомендовать избирательной комиссии Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора Приморского края недействительными», – приводят слова Памфиловой информагентства.

Глава ЦИК также заявила, что выборы сопровождались серьезными нарушениями, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы. Памфилова отметила, что изучение жалоб показало «грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса», передает РИА «Новости». По ее словам, были зафиксированы вбросы, изменение протоколов, подкуп избирателей. Памфилова уточнила, что в основном нарушения выявлены в трех территориях – Уссурийске, находке и Артеме.

Председатель Центризбиркома добавила, что после анализа всех выявленных фактов, связанных с возможными нарушениями на досрочных выборах губернатора Приморского края, вся информация отправлена в «федеральные правоохранительные органы».

Как сообщал «Новый День», во вторник, 18 сентября, ЦИК объявил результаты обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссии на выборах приморского губернатора. По этим данным, победу во втором туре голосования одержал врио главы региона, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко, набравший 49,55% голосов. Лидировавший в течение всей ночи подсчета голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко получил 48,06%.

Второй тур выборов губернатора Приморья состоялся в воскресенье, 16 сентября, и ознаменовался скандалом после того, как на финальном этапе подсчета голосов неожиданно сменился лидер предвыборной гонки. После обработки 97,87% протоколов выигрывал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, у него было 50,37%, у врио главы региона, кандидата от ЕР Андрея Тарасенко – 47,11%. Однако после подсчета 99% протоколов Тарасенко опередил Ищенко на 0,5%, к концу подсчета голосов разрыв увеличился до 1,49% – у Тарасенко 49,55% против 48,06% у Ищенко.

Кандидаты обвинили друг друга в фальсификациях и заявили о подаче жалоб в региональный избирком и ЦИК. Ищенко сообщил о подаче исковых заявлений в суд и призвал сторонников выходить на акции протеста.

Накануне были отменены итоги выборов на 13 участках во Владивостоке из-за подозрении в их фальсификации. Сегодня во Владивосток прибыла комиссия Центризбиркома для проверки жалоб после второго тура выборов губернатора.

Окончательное решение о судьбе выборов примет крайизбирком. Ожидается, что это произойдет до конца недели.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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