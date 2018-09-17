Скандал в Приморье: аномальный результат 100% у протеже Путина, избиркомы призвали к пересчету голосов (СКРИНШОТ) ЦИК РФ подведет итоги выборов после разбора всех жалоб

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова отреагировала на скандал вокруг второго тура выборов губернаторских выборов в Приморском крае, где при подсчете последнего процента голосов неожиданно вперед вырвался врио главы региона Андрей Тарасенко, выдвинутый «Единой России», тогда как промежуточные результаты подсчета голосов показывали лидерство кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.

Как сообщал «Новый День», отрыв коммуниста был 8-10%, но после подсчета 95% голосов начал сокращаться. Так, после обработки 97,87% протоколов Ищенко набрал 50,37% голосов, Тарасенко – 47,11%, а по итогам подсчета 99,16% голосов у Тарасенко уже 49,55%, у Ищенко – 48,06%. Кандидат от КПРФ заявил о фальсификации протоколов голосования в четырех городах, в том числе во Владивостоке, и объявил о начале забастовки избирателей во Владивостоке и о личной голодовке из-за несогласия с итогами выборов. Ищенко также сообщил о подготовке жалоб в разные ведомства. Несколько десятков сторонников кандидата от компартии утром протестовали у здания администрации Приморья против результатов голосования. В свою очередь, штаб Тарасенко обвинил представителей КПРФ в препятствовании подсчету протоколов, подвозе избирателей и скупке голосов.

Глава ЦИК Элла Памфилова категорично заявила, что окончательные итоги второго тура выборов губернатора Приморского края будут подведены после того, как Центризбирком рассмотрит все поступившие из региона жалобы. По ее словам, итоги выборов подводить не будем, пока «тщательно не разберем все жалобы». Об этом Памфилова заявила федеральным информагентствам.

Движение в защиту прав избирателей «Голос», в свою очередь, призвало избирательные комиссии и правоохранительные органы к публичному повторному пересчету голосов по итогам второго тура губернаторских выборов в Приморье, говорится в сообщении на сайте движения. Организация предложила им «до подведения общих результатов безотлагательно провести объективное и открытое рассмотрение всех поступивших жалоб, провести публичный повторный подсчет голосов» на тех участках, по которым были введены повторные протоколы в систему ГАС «Выборы», где зафиксировано аномальное распределение голосов между кандидатами. Кроме того, движение призывает перепроверить результаты на участках, по которым данные долгое время не вводились в систему.

Стоит отметить, что к утру понедельника неучтенными оставались 14 протоколов избирательных комиссий, значительная их часть – в Советском районе Владивостока. В это же время появилось множество избирательных комиссий, в которых действующий губернатор получил 90-100% голосов избирателей. Так, согласно данным краевой избирательной комиссии, в Находке сразу в восьми участковых избирательных комиссиях был зафиксирован 100-процентный результат в пользу врио губернатора – УИКи №№ 7113, 7126, 7134, 7152, 7153, 7154, 7155, 7171, передает корреспондент РИА «Новый День».

100% голосов Тарасенко получил еще как минимум в трех УИКах – №№3801, 3802, 3818 (все – Уссурийский округ).

Скриншот с сайта primorsk.vybory.izbirkom.ru

При этом на соседних участках результаты врио губернатора были в разы ниже: УИКи №№ 7162- 21,04%, 7167 – 25%, 7164 – 24,14%, 7160 – 29,41%.

Напомним, в первом туре губернаторских выборов 9 сентября ни одному из кандидатов не удалось набрать половины голосов избирателей. Тарасенко тогда получил 46,57%, Ищенко – 24,64%.

Москва, Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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