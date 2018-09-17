Глава ЦИК объяснила аномалии в 100% голосов на выборах в Приморье. Вопросов стало еще больше

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова объяснила аномальную явку в 100% и стопроцентное голосование на ряде избирательных участков в Уссурийске во втором туре губернаторских выборов в Приморском крае. По ее утверждению, это было «судоходное голосование», т.е. голосуют только экипажи судов. Памфилова уверяет, что никаких фальсификаций на этих участках не было.

«Обвинение, что в Уссурийске на нескольких участках стопроцентная явка и стопроцентное голосование за одного из кандидатов – это вполне объяснимо: там нет никаких злоупотреблений. Это очень маленькие участки, это суда, это голосование судоходное, – цитирует Памфилову РИА «Новости». – Там коллективы – 11 человек, 13, 14, не более 29 человек. Все, кто находится на судне в море, пришли проголосовали, потом эти данные собирались». «Здесь никаких фальсификаций мы не обнаружили», – заявила глава ЦИК.

Стоит отметить, что Уссурийск находится почти в 60 км от побережья Японского моря, и, судя по данным избиркома Приморья, в нем нет участков с числом избирателей менее 30 человек. Самый малочисленный участок – №3802 в селе Николо-Львовском, где все 112 зарегистрированных избирателей, согласно системе ГАС «Выборы», проголосовали за врио губернатора, кандидата от «Единой России» Андрея Тарасенко.

Добавим, что еще на двух УИКах Уссурийска Тарасенко набрал 100% голосов – №3818 в селе Боголюбовке (за врио главы региона проголосовали 109 человек) и №3801 в селе Алексей-Никольское (540 человек отдали голоса кандидату от ЕР). На 23-х участках в Уссурийске Тарасенко набрал более 90% голосов. Всего по Уссурийскому городскому округу врио губернатора получил74,27%, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – 24,42%.

Как сообщал «Новый День», 16 сентября в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов. После обработки 97,87% протоколов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, у него было 50,37%, у врио главы региона, кандидата от ЕР Андрея Тарасенко – 47,11%. Однако после подсчета 99% протоколов Тарасенко опередил Ищенко на 0,5%, к концу подсчета голосов разрыв увеличился до 1,49% – у Тарасенко 49,55% против 48,06% у Ищенко. В Центризбиркоме России объяснили это тем, что данные отдаленных районов региона вводили в ГАС «Выборы» позже всего, поскольку сведения оттуда поступили самыми последними. Позднее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что окончательные итоги выборов губернатора будут подведены после рассмотрения всех жалоб. При этом она допустила отмену результатов выборов.

Кандидат от КПРФ обвинил соперника в фальсификации протоколов в ряде городов, в том числе Уссурийске, и объявил о начале забастовки избирателей во Владивостоке и о личной голодовке из-за несогласия с итогами выборов. Позднее на протестном митинге против итогов голосования у здания краевой администрации во Владивостоке он заявил, что по просьбе лидера КПРФ Геннадия Зюганова не будет голодать и призвал народ к стоячей забастовке.

Штаб Тарасенко, в свою очередь, обвинил кандидата от КПРФ в подкупе, подвозе избирателей и использовании других грязных технологий, а в призыве к забастовке увидел «экстремистский сценарий», аналогичный государственному перевороту на Украине в 2014 году. Соответствующие жалобы будут поданы в краевую избирательную комиссию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.09.18

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