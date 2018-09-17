«У нас украли тысячи голосов!»: жители Владивостока протестуют против итогов выборов (ФОТО)

На центральной площади Владивостока у здания администрации Приморского края вечером 17 сентября собрались сотни человек, несогласных с результатами голосования во втором туре губернаторских выборов. Горожане пришли поддержать кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, который по ходу подсчета голосов заметно опережал врио главы региона Андрея Тарасенко, однако на последнем проценте совсем немного уступил выдвиженцу ЕР. По данным местных СМИ, на стихийную протестую акцию собралось около 500 человек. В то же время в компартии число участников митинга оценили в более чем 2 тысячи человек. Проезжающие мимо водители громко сигналят, поддерживая собравшихся.

Люди скандируют «За свободу выборов!», «Нет беспределу!», «Воры!», «Позор!» и требуют пересчета голосов. Некоторые взяли с собой флаги СССР и компартии, другие пришли с плакатами «Требуем вернуть победу Андрею Ищенко!».

На митинге выступил Андрей Ищенко. Он рассказал о нарушениях на выборах и объявил о начале стоячей забастовки. «Сегодня ночью в Приморского крае у нас украли народную власть», – заявил кандидат от КПРФ, призвав жителей города «объединиться и стоять на этой площади до тех пор, пока краевая избирательная комиссия не примет решение об отмене результатов выборов». Ищенко попросил своих сторонников не ставить палатки, а ежедневно приходить на площадь и стоять с шести вечера до ночи.

Он также заявил, что на выборах в пользу конкурента от партии «Единая Россия» приписали 40 тысяч голосов. «Только по четырем участкам в Уссурийске у нас украдено 2900 голосов. А их там 78! В Артеме украли 3000 голосов. В Находке выявлено несколько таких же участков», – сообщил кандидат от КПРФ, добавив, что сегодня коммунисты подали первые иски в суд по уссурийским участкам, чтобы отменить итоги голосования на этих участках и привлечь к уголовной ответственности глав УИК и ТИК, а завтра продолжат подачу заявлений в суд. «На сегодня уже выявлено порядка 4500 приписанных голосов, и это мы работали всего полдня. Сейчас мы полностью обработаем Находку, Уссурийск», – уточнил Ищенко.

Кандидат от КПРФ также сообщил, что в ближайшие дни в Приморье прибудет комиссия из Москвы, в которую войдут работники СКР, прокуратуры: «Они проверят те участки, на которые мы укажем». Речь идет о Находке, Уссурийске, Артеме, Советском районе Владивостока, в последнем, по утверждению коммуниста, до сих пор не введены в ГАС «Выборы» 13 протоколов.

Несмотря на то, что в столице Приморье уже стемнело, а митинг длится дольше двух часов, около краевой администрации по-прежнему находятся более 200 человек, передает корреспондент местного издания Vl.ru с места события. Люди собирают подписи против результатов подсчета голосов и обсуждают между собой возможные фальсификации на выборах.

Правоохранители, а их на площади собралось около 20 человек – всего 5 машин, в происходящее не вмешиваются.

Стоит отметить, что еще один митинг несогласных с итогами выборов проходит в Уссурийске.

Накануне в Приморье состоялся второй тур губернаторских выборов. После обработки 97,87% протоколов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, у него было 50,37%, у врио главы региона, кандидата от ЕР Андрея Тарасенко – 47,11%. Однако после обработки 99% протоколов Тарасенко опередил Ищенко на 0,5%, к концу подсчета голосов разрыв увеличился до 1,49% – у Тарасенко 49,55% против 48,06% у Ищенко. В Центризбиркоме России объяснили это тем, что данные отдаленных районов региона вводили в ГАС «Выборы» позже всего, поскольку сведения оттуда пришли самыми последними. Позднее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что окончательные итоги выборов губернатора будут подведены после рассмотрения всех жалоб. При этом она допустила отмену результатов выборов.

Кандидат от КПРФ обвинил соперника в фальсификации протоколов и подтасовках и объявил о начале забастовки избирателей во Владивостоке и о личной голодовке из-за несогласия с итогами выборов. Позднее на митинге он заявил, что по просьбе московского руководства компартии не будет голодовать, призвав народ к стоячей забастовке.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, призвал президента России Владимира Путина вмешаться в итоги выборов в Приморье, которые, по его мнению, превратились в «криминальный беспредел». Он пообещал провести 22 сентября всероссийскую акцию протеста.

Штаб Тарасенко, в свою очередь, обвинил кандидата от КПРФ в подкупе, подвозе избирателей и использовании других грязных технологий, а в призыве к забастовке увидел «экстремистский сценарий», аналогичный государственному перевороту на Украине в 2014 году. Соответствующие жалобы будут поданы в краевую избирательную комиссию.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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