Приморье: коммунист обходит ставленника Путина

В Приморье в рамках второго тура губернаторских выборов обработали 98% бюллетеней. Лидирует коммунист Андрей Ищенко.

Как уже сообщал «Новый День», в первом туре, состоявшемся 9 сентября, ни один из 5 кандидатов не смог преодолеть планку в 50% голосов. Во второй тур вышли временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, назначенный в 2017 году Владимиром Путиным и выдвинутый «Единой Россией» (набрал 46,57%) и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко (26,63%).

ЦИК рекомендовал регионам, где не смогли получить результат в единый день голосования, не торопиться со вторым этапом. Однако в Приморье к этой рекомендации не прислушались и решили провести повторное голосование через неделю.

По данным ЦИК на 21:10 мск подсчитано 97,87% протоколов: Ищенко на этот момент набрал 50,37% голосов, Тарасенко – 47,11%.

После возвращения прямых губернаторских выборов в 2012 году кандидат от власти проигрывал их лишь раз: в 2015 году коммунист Сергей Левченко обошел во втором туре иркутского губернатора Сергея Ерощенко, напоминают «Ведомости».

Сейчас ситуация повторяется, причем, коммунисты указывают на возможные нарушения при подсчете голосов: до 20:00 мск Ищенко лидировал с отрывом в 10%, но потом показатели Тарасенко резко пошли вверх. При этом, по словам зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, в Находке, Уссурийске, Советском районе Владивостока, Арсеньеве данные в ГАС «Выборы» долго не вводили: когда в среднем по краю было введено уже 76%, в Уссурийске было 46%, а в Находке 34%.

«На селе есть участки, где мы набираем в 2 раза больше, а на соседних – в 6 раз меньше, видимо, там были вбросы», – заявляют в КПРФ.

Владивосток, Игорь Юров

Владивосток. Другие новости 16.09.18

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