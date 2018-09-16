В Приморье завершилось голосование в рамках губернаторских выборов – данные противоречивые

В Приморском крае завершилось голосование в рамках второго тура выборов губернатора.

Как уже сообщал «Новый День», в Единый день голосования 9 сентября ни один из пяти претендентов на должность главы региона не смог набрать необходимое число голосов. Во второй тур вышли временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, выдвинутый «Единой Россией» (набрал 46,57%) и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко (26,63%).

Сегодня в Приморье можно было проголосовать на одном из 1 тысячи 329 избирательных участков. Явка на 18:00 местного времени (11:00 мск) составила 29,15%.

В 20:00 (13:00 мск) голосование прекратилось. Начался подсчет голосов.

По данным exit poll Андрей Тарасенко набирает 53%, Андрей Ищенко – 47%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ООО «КЦ «Эксперт Групп».

Однако по данным telegram-канала «Политконсультант.ру», по итогам обработки бюллетеней на нескольких десятках участков кандидат КПРФ лидирует с большим отрывом по крайне мере в трех городах – Владивостоке, Фокино, Дальнегорске.

Владивосток, Игорь Юров

Владивосток. Другие новости 14.09.18

Губернатор Моор рассмешил тюменскую элиту на собственной инаугурации (ФОТОРЕПОРТАЖ). / После Симферополя Порошенко обещает лично нагрянуть в Ялту. / Сюжет завораживает: в СБУ дописали дело о недобитом Бабченко. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»