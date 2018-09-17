Приморье: кандидат Путина обошел коммуниста на последнем проценте

Избирательная комиссия Приморского края опубликовала предварительные итоги голосования в рамках второго тура губернаторских выборов: врио губернатора региона Андрей Тарасенко набрал 49,55%, член КПРФ Андрей Ищенко – 48,06%. Ищенко объявил голодовку.

Как уже сообщал «Новый День», до 20:00 мск Ищенко лидировал с отрывом в 10%, но потом показатели Тарасенко резко пошли вверх. На 21:10 мск было подсчитано 97,87% протоколов: Ищенко на тот момент набрал 50,37% голосов, Тарасенко – 47,11%. При этом ряд избирательных комиссий затягивал введение данных в ГАС «Выборы»: к утру понедельника неучтенными оставались 14 протоколов избирательных комиссий, значительная их часть – в Советском районе Владивостока. Ночью пожарные эвакуировали людей из территориальной избирательной комиссии из-за сообщения о дыме, однако ни задымления, ни пожара на самом деле не было, сообщает РИА «Новости».

После обработки 99% бюллетеней Тарасенко опередил Ищенко на 0,5%, к концу подсчета голосов разрыв вырос до 1,49%.

Ищенко заявил, что ночью во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме были сфальсифицированы протоколы голосования и объявил бессрочную голодовку. Его сторонники собрались у здания краевой администрации, потребовав не признавать итоги, опубликованные избиркомом.

Штаб Тарасенко, в свою очередь, обвинил представителей КПРФ в препятствовании подсчету протоколов, подвозе избирателей и скупке голосов.

Представитель избиркома Приморья Наталья Камаева рассказала журналистам, что за 16 сентября поступило 13 жалоб. На горячую линию ЦИК поступило 18 жалоб. В том числе поступила одна жалоба на неправильный подсчет голосов в Уссурийске. Две жалобы поступило от доверенного лица Ищенко на избирательную комиссию Артема.

К утру понедельника неучтенными оставались 14 протоколов избирательных комиссий, значительная их часть – в Советском районе Владивостока. На территории этого района утром 17 сентября пожарные эвакуировали людей из территориальной избирательной комиссии из-за сообщения о дыме, позже на месте не обнаружилось ни задымления, ни пожара.

Пока избирком подсчитывает оставшиеся голоса. После того, как все данные будут введены в систему ГАС «Выборы», комиссия сможет окончательно огласить итоги голосования.

Владивосток, Игорь Юров

Владивосток. Другие новости 16.09.18

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