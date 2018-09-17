Выборы в Приморье: КПРФ заявила о фальсификациях на 22 участках, ЦИК взял тайм-аут на изучение жалоб

Кремль наблюдает за ходом второго тура губернаторских выборов в Приморском крае, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Главное – ЦИК, мы также наблюдаем», – сказал официальный представитель Кремля, предложив ориентироваться на «заявления Памфиловой».

Руководитель Центризбиркома Элла Памфилова, в свою очередь, заявила, что ЦИК взял тайм-аут на изучение всех жалоб и обращений по ситуации на выборах в Приморье, добавив, что запросила «все материалы из приморской комиссии» и взяла ситуацию с выборами под свой контроль. Глава ЦИК подчеркнула, что комиссия ждет от кандидатов «подтверждения их обвинений в виде фактов». «Тщательно все изучим. До среды мы берем тайм-аут на изучение того, что придет к нам, просим поторопиться участников этого избирательного процесса и их представителей, чтобы оперативно нам представили все факты», – сказала Памфилова (цитата по РИА «Новости»).

Она также отметила, что решение по жалобам на возможные фальсификации и нарушения будет принято до конца недели, допустив отмену выборов. «В любом случае, будет ли объявлен какой-то победитель, или будут полностью отменены выборы, или будут отменены выборы на определенных участках, к концу недели все будет понятно», – заявила Памфилова в комментарии радиостанции «Говорит Москва». При этом руководитель ЦИК отказалась дать оценку ходу голосования во втором туре выборов до тех пор, пока не изучит все материалы, поступившие в краевую избирательную комиссию: «Будем разбираться и будем настоятельно рекомендовать краевой комиссии не подводить итоги до того момента, пока мы всю картину полностью не будем представлять». Памфилова добавила: «Если будут основания, значит будем передавать определенные материалы и в правоохранительные органы». Ранее сегодня она пообещала, что ЦИК разберется с ситуацией на выборах в Приморье, подчеркнув, что ЦИК не будет подводить итоги голосования до рассмотрения всех жалоб.

В избиркоме Приморского края в то же время заявили, что подведут итоги выборов губернатора до 22 сентября. На данный момент подсчитаны голоса по 13 участковым избирательным комиссиям, сообщила журналистам секретарь крайизбиркома Наталья Камаева.

В воскресенье, 16 сентября, в Приморье прошел второй тур губернаторских выборов. После обработки 97,87% протоколов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, у него было 50,37%, у врио главы региона, кандидата от ЕР Андрея Тарасенко – 47,11%. Однако после обработки 99% протоколов Тарасенко опередил Ищенко на 0,5%, к концу подсчета голосов разрыв увеличился до 1,49% – у Тарасенко 49,55% против 48,06% у Ищенко.

Кандидат от КПРФ обвинил соперника в фальсификации протоколов и подтасовках. Член избирательной комиссии Приморья с правом совещательного голоса от краевого отделения КПРФ Александр Самсонов рассказал, ссылаясь на данные штаба Ищенко, о «фальсификации итогов голосования на 22 участковых избирательных комиссиях» в Уссурийске. По его словам, результаты на десяти из этих участков были изменены уже после введения протоколов в систему ГАС «Выборы» – без соответствующего решения территориальной избирательной комиссии. «Никаких решений мы не видели», – сказал Самсонов в комментарии изданию Vl.ru. Ранее сообщалось, что Ищенко объявил о начале забастовки избирателей во Владивостоке и о личной голодовке из-за несогласия с итогами выборов, а также сообщил о подготовке жалоб в ЦИК, прокуратуру и СКР.

Со своей стороны, доцент ВШЭ Алексей Захаров выложил в своем Facebook таблицу с перечнем избирательных участков, на которых после пересчета голосов резко вырос результат кандидата от ЕР. Одновременно менялась и явка, которая после пересчета приближалась к 80-100%.

Штаб Тарасенко, в свою очередь, обвинил кандидата от КПРФ в подкупе избирателей и использовании других грязных технологий, а в призыве к забастовке увидел «экстремистский сценарий», сравнимый с госпереворотом на Украине в 2014 году. «Политтехнологи Ищенко реализуют понятный экстремистский сценарий: сначала изобразить народную поддержку, затем заявить о несправедливости данных выборов, спровоцировать гражданский бунт. Это безответственная и антинародная политика», – заявил первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Игорь Хрущев.

Как сообщал «Новый День», в первом туре выборов губернатора 9 сентября ни один из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей. Тарасенко тогда получил 46,57%, Ищенко – 24,64%.

Москва, Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Владивосток. Другие новости 17.09.18

Скандал в Приморье: аномальный результат 100% у протеже Путина, избиркомы призвали к пересчету голосов (СКРИНШОТ). ЦИК РФ подведет итоги выборов после разбора всех жалоб. / Результат кандидата-коммуниста на выборах в Приморье открыл «новую политическую реальность». / Приморье: кандидат Путина обошел коммуниста на последнем проценте. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»