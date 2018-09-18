В Приморье отменили итоги выборов на 13 участках из-за подозрений в фальсификации

Итоги голосования во втором туре губернаторских выборов в Приморском крае отменены на 13 избирательных участках в Советском районе Владивостока. Такое решение приняла территориальная избирательная комиссия.

По словам представителя теризбиркома, результаты отменены из-за подозрений в фальсификации данных, поскольку они до сих пор не введены в систему ГАС «Выборы», передает ТАСС.

Член ТИК Советского района Владивостока с правом совещательного голоса Сергей Иванович уточнил, что результаты на 13 участках были отменены на заседании теризбиркома во вторник, 18 сентября, в связи с тем, что «была эвакуация и какие-то документы могут быть утрачены» (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее сообщалось, что ряд избирательных комиссий затягивал введение данных в ГАС «Выборы»: к утру понедельника, 17 сентября, неучтенными оставались 14 протоколов избирательных комиссий, значительная их часть – в Советском районе Владивостока. Ночью пожарные эвакуировали людей из территориальной избирательной комиссии из-за сообщения о дыме, однако ни задымления, ни пожара на самом деле не было.

Отметим, что кандидат от КПРФ Андрей Ищенко счел решение ТИК «первой победой» в борьбе за честные выборы. Об этом он написал в своем инстаграме.

Второй тур выборов губернатора Приморского края состоялся в воскресенье, 16 сентября, и ознаменовался скандалом после того, как на завершающем этапе подсчета голосов неожиданно сменился лидер избирательной гонки. Как сообщал «Новый День», после обработки 97,87% протоколов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, у него было 50,37%, у врио главы региона, кандидата от ЕР Андрея Тарасенко – 47,11%. Однако после подсчета 99% протоколов Тарасенко опередил Ищенко на 0,5%, к концу подсчета голосов разрыв увеличился до 1,49% – у Тарасенко 49,55% против 48,06% у Ищенко. В ЦИК России объяснили это тем, что данные отдаленных районов региона вводили в ГАС «Выборы» позже всего, поскольку сведения оттуда поступили самыми последними.

Соперники обвинили друг друга в фальсификациях и подтасовках и заявили о подаче жалоб в крайизбирком и ЦИК. Кандидат от КПРФ объявил голодовку и призвал своих сторонников выйти на акцию протеста. Накануне штаб Ищенко подал первые исковые заявления в суд. Сегодня стало известно, что штаб Тарасенко подал 35 жалоб в крайизбирком и готовит еще 10 жалоб.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова, в свою очередь, заявила, что окончательные итоги выборов губернатора будут подведены после рассмотрения всех жалоб. При этом она допустила отмену результатов выборов.

Ранее сегодня глава регионального избиркома Татьяна Гладких сообщила, что подсчет голосов в Приморье завершен, сданы протоколы, но данные будет введены в ГАС «Выборы» после рассмотрения жалобы от КПРФ. Краевой избирком накануне сообщил, что официальные итоги выборов будут подведены до 22 сентября.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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