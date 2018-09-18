Подсчитаны 100% голосов: ЦИК назвал лидера на выборах в Приморье

После обработки 100% протоколов участковых избиркомов врио губернатора Приморского края, выдвиженец «Единой России» Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов во втором туре губернаторских выборов, состоявшихся 16 сентября, опередив конкурента – кандидата от КПРФ Андрея Ищенко на 1,49%. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии России.

Ищенко получил 48,06% голосов. Для победы на выборах необходимо набрать простое большинство голосов.

Как сообщал «Новый День», второй тур выборов губернатора Приморского края состоялся в воскресенье, 16 сентября, и ознаменовался скандалом после того, как на финальном этапе подсчета голосов неожиданно сменился лидер предвыборной гонки. После обработки 97,87% протоколов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, у него было 50,37%, у врио главы региона, кандидата от ЕР Андрея Тарасенко – 47,11%. Однако после подсчета 99% протоколов Тарасенко опередил Ищенко на 0,5%, к концу подсчета голосов разрыв увеличился до 1,49% – у Тарасенко 49,55% против 48,06% у Ищенко. В ЦИК РФ объяснили это тем, что данные из отдаленных районов региона вводили в ГАС «Выборы» позже всего, поскольку сведения оттуда поступили самыми последними.

Кандидаты обвинили друг друга в фальсификациях и заявили о подаче жалоб в региональный избирком и ЦИК. Кандидат от КПРФ объявил голодовку и призвал своих сторонников выйти на акцию протеста. Накануне штаб Ищенко подал первые исковые заявления в суд. Сегодня стало известно, что штаб Тарасенко подал 35 жалоб в крайизбирком и готовит еще 10 жалоб.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова, в свою очередь, заявила, что окончательные результаты выборов губернатора будут подведены после рассмотрения всех жалоб. При этом она допустила отмену результатов выборов. По словам Памфиловой, окончательное решение по выборам будет принято до конца текущей недели.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.09.18

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