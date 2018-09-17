Результат кандидата-коммуниста на выборах в Приморье открыл «новую политическую реальность»

Губернаторские выборы в Приморье, где кандидат «Единой России» Андрей Тарасенко чуть не проиграл коммунисту Андрею Ищенко, широко обсуждаются политологами, которые отмечают, что случай – беспрецедентный.

По мнению Евгения Минченко, вне зависимости от окончательных результатов второго тура выборов губернатора Приморья сам факт настолько конкурентной кампании приводит наблюдателей к ряду выводов, которые он перечислил на своей странице в соцсети: «1. Мы находимся в новой политической реальности;

2. Базовые технологии административно-имитационных кампаний (поддержка первого лица, зачистка конкретного поля и «освещение работы врио, некогда заниматься выборами, впереди много дел») перестают быть достаточными для победы;

3. Выросла протестность электората, снизилась лояльность региональных элит и административных оргструктур;

4. «Кандидат Ноунейм» – угроза для власти ничуть не меньшая, чем испытанные политические бойцы, а может, и большая;

5. Собирающие главный политических урожай на этих выборах системные оппозиционные партии тоже рискуют быть накрыты антиистеблишментной волной и попасть в зону кризиса доверия;

6. «Закручивание гаек» не поможет. Можно сорвать резьбу;

7. Фигура губернатора и наличие у него политического опыта имеют критическое значение;

8. «Четыре всадника информационного Апокалипсиса» (термин Е.Стуловой) уже стучат копытами по вашей мостовой. Это «информационный фастфуд», «Постправда», Fake news и «Большой брат»;

9. Равно важны технологии элитных переговоров, социальной инженерии, работы с оргструктурами, традиционные политические технологии и использование новых носителей (социальные сети, Telegram, Youtube, вирусные рассылки в мессенджерах и т.д.)».

Политтехнолог Андрей Перла предсказывает повторение приморского сценария в других регионах. «Этой ночью мужики решили считать, что креститься незачем. И заодно решили считать, что Ильи-пророка на небе нет. Некому греметь... Решение проблемы недовольства избирателей было найдено. В противоречиях местных элит, кстати. Хозяева городов Приморья себя показали. Теперь ждем того же решения (но лучше организованного, времени больше) в остальных проблемных регионах. Поскольку «теперь так можно» и, собственно, «теперь все так носят» и даже «теперь Москва так требует». И ждем докладов, закрытых и открытых, на тему «все хорошо, прекрасная маркиза, никакого политического кризиса нет». Действительно интересно, когда и где именно пар, которому перекрыли такой отличный клапан, вырвется докладчикам в лицо», – написал эксперт.

Бывший заместитель уральского полпреда президента Андрей Колядин, с другой стороны, был абсолютно уверен в победе провластного кандидата. Ночью, когда, по предварительным данным, лидировал кандидат от КПРФ, Колядин написал: «Вот сейчас радость, наверное. Шампанское рекой. Марципан по полу катится. А с рассветом выяснится, что сложную победу одержал действующий губернатор. И коммунисты грустно отправлены в сторону Шушенского... по ленинским местам».

Напомним, сегодня утром избирательная комиссия Приморского края опубликовала предварительные итоги голосования в рамках второго тура губернаторских выборов: врио губернатора региона Андрей Тарасенко набрал 49,55%, член КПРФ Андрей Ищенко – 48,06%. Ищенко объявил голодовку. Как уже сообщал «Новый День», до 20:00 мск Ищенко лидировал с отрывом в 10%, но потом показатели Тарасенко резко пошли вверх. На 21:10 мск было подсчитано 97,87% протоколов: Ищенко на тот момент набрал 50,37% голосов, Тарасенко – 47,11%. При этом ряд избирательных комиссий затягивал введение данных в ГАС «Выборы»: к утру понедельника неучтенными оставались 14 протоколов избирательных комиссий, значительная их часть – в Советском районе Владивостока. Ночью пожарные эвакуировали людей из территориальной избирательной комиссии из-за сообщения о дыме, однако ни задымления, ни пожара на самом деле не было.

Владивосток, служба информации

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