Кремль оценил «приморский порыв» ЦИК. На новые выборы собрались старые соперники

В Кремле поддержали предложение главы Центризбиркома России Эллы Памфиловой признать губернаторские выборы в Приморском крае недействительными.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «в Кремле ценят и поддерживают» позицию ЦИКа, отметив, что «чистота и парламентских, и региональных выборов» важна для президента, передает РБК. Он добавил, что в АП внимательно следят за событиями вокруг выборов в Приморье.

Кроме того, Песков сообщил журналистам, что врио главы Приморского края Андрей Тарасенко остается на своем посту. «Если будут какие-то другие решения со стороны Тарасенко или со стороны президента, вы узнаете об этом», – отметил он.

Ранее сегодня председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком рекомендует приморскому избиркому признать губернаторские выборы в Приморском крае недействительными из-за множества серьезных нарушений в ходе избирательной кампании. По ее словам, на выборах использовался админресурс, были зафиксированы вбросы, изменение протоколов, подкуп избирателей.

Позже ЦИК единогласно утвердил рекомендацию отменить итоги выборы. Памфилова выразила надежду на то, что региональный избирком оперативно примет решение об этом. По ее словам, новые выборы, согласно закону, будут назначены через три месяца. О готовности участвовать в них заявил и кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко, и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Врио главы региона первоначально сообщал, что не пойдет на новые выборы и счел решение об отмене итогов голосования правильным. Однако потом Тарасенко передумал и заявил, что будет снова баллотироваться в губернаторы. На митинге своих сторонников во Владивостоке он заявил, что «надо идти на третий тур» (цитата по РИА «Новости»).

Ищенко также заявил, что будет участвовать в новых выборах главы Приморья, если КПРФ ему доверит. В то же время он назвал абсурдом возможную отмену итогов губернаторских выборов и выразил несогласие с этим. Он считает, что жители Приморья уже избрали губернатора, передает ТАСС.

Владивосток, Москва, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток, Москва. Другие новости 19.09.18

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