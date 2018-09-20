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Четверг, 20 сентября 2018, 10:33 мск

Новости Выборы

«Вброшены тысячи голосов, переписаны десятки протоколов»: итоги выборов в Приморье отменены Новое голосование состоится до 16 декабря

Избирательная комиссия Приморского края по рекомендации Центризбиркома отменила результаты второго тура губернаторских выборов, признав голосование недействительным. За соответствующее решение высказались 12 членов избиркома, против – один.

Свое несогласие с решением выразил член крайизбиркома с правом решающего голоса Сергей Дикусар. По его мнению, необходимо отменить итоги выборов на некоторых участках, где были подтасовки в момент подсчета голосов, а в целом признать голосование действительным, сообщают местные СМИ.

Согласно избирательному законодательству, новые выборы должны пройти в течение трех месяцев со дня повторного голосования, то есть с 16 сентября.

Накануне ЦИК рекомендовал крайизбиркому признать недействительными результаты голосования, поскольку, согласно выводам комиссии, из-за существенных нарушений невозможно признать итоги выборов достоверными. Глава комиссии Элла Памфилова заявляла, что на выборах были зафиксированы существенные нарушения – массовые вбросы, подделка протоколов, подкуп избирателей. На 13 участках результаты голосования пришлось аннулировать из-за «потери протоколов», отмечала она. Позже председатель Центризбиркома рассказала об обнаружении вброса 14,5 тыс. голосов на 19 участках в Артеме и Уссурийске. «Там, очевидно, были переписаны протоколы, и были вбросы… В общей сложности, прибавлено где-то 14,5 тыс. в пользу Тарасенко (врио главы региона), это очевидно было. Мы видели это в ГАС «Выборы», – сказала Памфилова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Как сообщал «Новый День», по результатам обработки 100% протоколов во втором туре выборов приморского губернатора побеждал врио главы региона, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко, набравший 49,55% голосов. Лидировавший в течение всей ночи подсчета голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко получил 48,06%. Результат неожиданно поменялся в пользу Тарасенко, когда подсчитывался последний процент голосов. Ищенко отказался признать свое поражение, заявив о массовых фальсификациях, и призвал сторонников выйти на протестные акциях. О многочисленных нарушениях на выборах заявлял и Тарасенко. Оба кандидата подали десятки жалоб в региональный избирком и ЦИК.

До проведения новых выборов обязанности губернатора продолжит исполнять Андрей Тарасенко. Об этом заявили в ЦИКе. В то же время ряд СМИ сообщают, что Тарасенко покинет свой пост в ближайшие недели и будет назначен новый врио. Другие СМИ указывали, что Тарасенко уйдет в отставку после того, как избирком Приморья огласит решение об отмене итогов выборов.

Добавим, что Ищенко заявил о несогласии с решением крайизбиркома об отмене результатов выборов, поскольку считает себя победителем. По его словам, он будет оспаривать решение краевой комиссии в суде. Тарасенко, в свою очередь, решение крайизбиркома поддержал, отметив, что очень много жалоб на ход второго тура, а выборы должны быть честными.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 19.09.18

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