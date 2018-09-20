Избирательная комиссия Приморского края по рекомендации Центризбиркома отменила результаты второго тура губернаторских выборов, признав голосование недействительным. За соответствующее решение высказались 12 членов избиркома, против – один.

Свое несогласие с решением выразил член крайизбиркома с правом решающего голоса Сергей Дикусар. По его мнению, необходимо отменить итоги выборов на некоторых участках, где были подтасовки в момент подсчета голосов, а в целом признать голосование действительным, сообщают местные СМИ.

Согласно избирательному законодательству, новые выборы должны пройти в течение трех месяцев со дня повторного голосования, то есть с 16 сентября.

Накануне ЦИК рекомендовал крайизбиркому признать недействительными результаты голосования, поскольку, согласно выводам комиссии, из-за существенных нарушений невозможно признать итоги выборов достоверными. Глава комиссии Элла Памфилова заявляла, что на выборах были зафиксированы существенные нарушения – массовые вбросы, подделка протоколов, подкуп избирателей. На 13 участках результаты голосования пришлось аннулировать из-за «потери протоколов», отмечала она. Позже председатель Центризбиркома рассказала об обнаружении вброса 14,5 тыс. голосов на 19 участках в Артеме и Уссурийске. «Там, очевидно, были переписаны протоколы, и были вбросы… В общей сложности, прибавлено где-то 14,5 тыс. в пользу Тарасенко (врио главы региона), это очевидно было. Мы видели это в ГАС «Выборы», – сказала Памфилова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Как сообщал «Новый День», по результатам обработки 100% протоколов во втором туре выборов приморского губернатора побеждал врио главы региона, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко, набравший 49,55% голосов. Лидировавший в течение всей ночи подсчета голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко получил 48,06%. Результат неожиданно поменялся в пользу Тарасенко, когда подсчитывался последний процент голосов. Ищенко отказался признать свое поражение, заявив о массовых фальсификациях, и призвал сторонников выйти на протестные акциях. О многочисленных нарушениях на выборах заявлял и Тарасенко. Оба кандидата подали десятки жалоб в региональный избирком и ЦИК.

До проведения новых выборов обязанности губернатора продолжит исполнять Андрей Тарасенко. Об этом заявили в ЦИКе. В то же время ряд СМИ сообщают, что Тарасенко покинет свой пост в ближайшие недели и будет назначен новый врио. Другие СМИ указывали, что Тарасенко уйдет в отставку после того, как избирком Приморья огласит решение об отмене итогов выборов.

Добавим, что Ищенко заявил о несогласии с решением крайизбиркома об отмене результатов выборов, поскольку считает себя победителем. По его словам, он будет оспаривать решение краевой комиссии в суде. Тарасенко, в свою очередь, решение крайизбиркома поддержал, отметив, что очень много жалоб на ход второго тура, а выборы должны быть честными.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 19.09.18

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