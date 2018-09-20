СКР отказался проверять нарушения на выборах в Приморье

Приморское региональное управление Следственного комитета России опровергло информацию в СМИ о проведении проверок по фактам нарушений в ходе выборов губернатора Приморского края. Ранее сообщалось, что следователи начали доследственные проверки в связи с нарушениями в первом туре выборов, а жалобы по второму туру пока лишь изучаются.

В сообщении СУ СК РФ по Приморскому краю говорится, что следственные органы не проводят проверки «по сообщениям, связанным с выборами губернатора Приморского края», а «уголовные дела не расследуются».

В ведомстве отметили, что все ранее поступившие в следственное управление жалобы на нарушения избирательного законодательства «направлены в избирательную комиссию Приморского края для рассмотрения в соответствии с компетенцией».

Ранее сегодня избирательная комиссия Приморья по рекомендации Центризбиркома отменила результаты второго тура губернаторских выборов, признав голосование недействительным, поскольку из-за существенных нарушений невозможно достоверно определить победителя. По закону новые выборы должны пройти в течение трех месяцев со дня повторного голосования, то есть с 16 сентября. Заксобрание региона утвердит дату выборов на заседании 26 сентября.

Председатель ЦИК Элла Памфилова сочла решение приморских коллег «закономерным и единственном возможным в сложившей ситуации». По ее словам, в Приморье во втором туре голосования было невозможно адекватно оценить волеизъявление более 24 тыс. избирателей, поскольку на участках, где они голосовали, несколько часов отсутствовал контроль за документами, передает «Интерфакс».

Напомним, по результатам обработки 100% протоколов во втором туре выборов губернатора Приморского края побеждал врио главы региона, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко, набравший 49,55% голосов. Лидировавший в течение всей ночи подсчета голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко получил 48,06%. Результат неожиданно поменялся в пользу Тарасенко, когда подсчитывался последний процент голосов. Ищенко отказался признать свое поражение, заявив о массовых фальсификациях, и призвал сторонников выйти на митинги протеста. О нарушениях на выборах заявлял и Тарасенко. Оба кандидата подали десятки жалоб в крайизбирком и ЦИК.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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