Верите ли вы, что в России возможны честные выборы? Опрос на сайте РИА «Новый День»

Громкий скандал в Приморском крае по итогам второго тура губернаторских выборов, который грозит обернуться уголовными делами, вновь актуализировал вопрос о честности и прозрачности выборов в России. Власти оказались не готовы к массовому протестному голосованию, что по сути и привело к махинациям при подсчете голосов за кандидатов на пост главы Приморья.

По настоянию главы Центризбиркома Эллы Памфиловой итоги голосования в Приморье были признаны недействительными, на декабрь назначены новые выборы губернатора, однако будет ли честной и прозрачной новая избирательная кампания – большой вопрос.

В России, судя по всему, действительно начался политический кризис, связанный с нарастающим общественным недоверием к представителям партии власти во всех ее проявлениях. Как известно, на фоне планов российского руководства повысить пенсионный возраст в стране активизировалось протестное движение. Рейтинги доверия населения упали не только у партии «Единая Россия» и ее и без того непопулярного руководителя – премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, но и у главы государства Владимира Путина, который ранее пользовался почти безоговорочной поддержкой.

Как прогнозируют эксперты, к декабрю протестные выступления могут лишь активизироваться в связи с одобрением в Госдуме антисоциальной пенсионной реформы, против которой выступают почти 90% населения. В этой ситуации избраться на пост главы региона представителю партии власти наверняка будет еще сложнее.

В такой патовой ситуации не исключены новые громкие скандалы, в том числе в ближайшее воскресенье, когда пройдут вторые туры губернаторских выборов в Хакассии, Владимирской области и Хабаровском крае.

В связи с этим редакция РИА «Новый День» решила обратиться с вопросом к читателям: «Верите ли вы, что в России возможны честные выборы?»

Варианты ответов:

Да, верю

Нет, не верю

Выберут того, на кого укажет власть

Мне все равно, я не голосую

Выборы вообще надо отменить

Ваш вариант

Проголосовать можно здесь >>>

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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