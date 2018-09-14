Россию охватят мощные акции протеста: ключевой момент уже близко

Самые серьезные протесты могут охватить Россию после принятия Госдумой «пенсионного законопроекта» в окончательно третьем чтении, и власти вряд ли удастся восстановить доверие населения на прежнем уровне. Такое мнение в разговоре с корреспондентом РИА «Новый день» высказал политолог, историк, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин. По мнению эксперта, страну может ожидать рост протестного потенциала.

«Внутри страны произошло некоторое снижение рейтингов популярности власти в связи с реформой пенсионного обеспечения, – отметил эксперт. – Удастся ли восстановить этот рейтинг – представляется туманным. Скорее нет, чем да. Достичь прежних показателей удастся вряд ли. Люди – существа эгоистичные, и если их чего-то лишают, то они к этому относятся негативно очень долго».

Политолог констатировал, что в России назрела необходимость серьезной перестройки экономической системы, которая должна стать гибче, адекватнее вызовам нового времени и соответствовать новым параметрам пенсионной реформы.

«Задача такая есть, будет ли она решена – я не могу сказать, – говорит Павел Данилин. – Конечно, можно ожидать роста протестного потенциала, особенно во время рассмотрения поправок к пенсионному законодательству. Наверное, самые серьезные протесты мы увидим после принятия законопроекта в третьем чтении – не после подписания, а именно после принятия Госдумой в третьем чтении».

В июле Госдума приняла в первом чтении законопроект, представленный правительством РФ, о поэтапном повышении пенсионного возраста. Документ поддержала только фракция «Единой России». Представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» выступили против. Идея реформирования пенсионного законодательства встретила мощное общественное сопротивление, по всей России волной прокатились акции протеста. Второе чтение законопроекта состоится после обсуждения поправок к нему, которые должны поступить в Госдуму до 24 сентября.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.09.18

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