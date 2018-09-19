Выборы в Приморье превратились в «уголовный концерт»: Зюганов требует отставки Тарасенко и возбуждения дел

Исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко не должен участвовать в выборах и обязан уйти в отставку. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая сегодня на пресс-конференции.

«Мы настаиваем, чтобы президент отправил в отставку Тарасенко. Он не может проводить очередные выборы», – сказал он.

Говоря о нарушениях при голосовании во втором туре губернаторских выборов и ситуации в Уссурийске, где, по сведениям КПРФ врио главы региона было приписано 15 тысяч голосов, Зюганов подчеркнул: «Мы настаиваем, прежде всего, на тщательном расследовании этой криминально-уголовной драмы».

По словам Зюганова, легко можно предположить, что в этих манипуляциях также был задействован непосредственно Тарасенко и его заместители, в частности, Дмитрий Братыненко, который, по выражению лидера КПРФ, «дирижировал этим уголовным концертом».

«Мы настаиваем на возбуждении уголовных дел. Речь идет не о кровожадности. Мы считаем, что это в принципе недопустимо, когда администрация, правоохранительная система и члены выборной избирательных комиссий организуют преступную группировку, которая дает заведомо лживые результаты – причем эти лживые результаты видны всей стране», – подчеркнул Зюганов.

«Это воровство полномочий, не только голосов (избирателей) – уголовное преступление. Те, кто заставлял и фальсифицировал, – должны сидеть в тюрьме», – добавил лидер КПРФ.

Вместе с тем Зюганов сообщил, что все материалы о нарушениях и фальсификациях направлены в ЦИК, Генеральному прокурору, Следственный комитет и администрацию президента РФ.

Лидер КПРФ при этом заявил, что это продолжение «истории» с президентскими выборами, когда члены ЦИК тоже «дирижировали» цифрами.

Ранее сегодня глава Центризбиркома Элла Памфилова после работы специальной комиссии предложила признать результаты выборов в Приморье недействительными из-за многочисленных нарушений. Позицию ЦИК поддержали в Кремле. Но при этом, как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Тарасенко пока останется на своем посту.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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